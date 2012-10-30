〔港报社评〕长津有机闯关,须防阴沟翻船--星岛日报10月30日

立法会财务委员会今晚特别开会,政府希望赶及通过本月起向长者发放额外生活津贴,每月2,200港元,有议员表明,打算运用拉布战术.由于议员要承受令40万长者少收2,200港元的政治代价,拨款申请具备了在明日午夜前通过的基本条件,最重要是政府不能重演改组方案大意失荆州的剧情.

每月向长者增发2,200港元生活津贴,有一定民意支持,反对政党只是要求放宽或取消资产审查,或要求政府提出研推全民退休保障制度的时间表.拖垮议案,令40万合资格长者无从受惠,议员和政府将同招民怨.

本届议会才刚开始,议员很难利用时间因素逼使政府就范,反而政府今次以限期向议会施压,长者生活津贴,是以议案通过当月开始发放,议员拖一个月,长者就迟领一个月,要是赶不及在下月前通过拨款,长者本来希望本月领到的2,200港元,就会见财化水.因此,不少议员的投票策略,是希望左右逢源,既不会导致方案泡汤而开罪40万合资格长者,又争取到要求放宽或取消资产审查的人士支持.

现在有议员发起拉布,宣示立场的作用高于拖垮拨款.在这个重要议题上,议员尽责提出质询,就算拖到明日才表决,都不足为奇.但是,大家都不会忽略明日午夜的死线.在这场博弈中,对时间和票数的掌握,不同阵营都有议员在走钢线.虽然今次拨款申请具备赶及本月通过的条件,政府仍要做足保险措施.