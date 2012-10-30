〔港报社评〕遏炒风有利用家,地产股回调正常--文汇报10月30日

政府上周五再推两项遏抑楼市的新措施,昨日香港地产股急跌,亦拖累大市表现.调整楼市新招作用立竿见影,楼市交投骤降,亢奋状态开始冷却,反映政府方向正确.与炽热楼市相比,香港股市尚处低位,昨日的下跌只是市场暂时的过度反应,相反在资金流入效应下,股市很可能转趋向上.当局应密切注视资金流向,以确定下一步的调控政策.

有见于此,上周五财政司司长曾俊华公布,提高额外印花税额度并延长适用期至3年,以及推出针对外来投资者的买家印花税.此两招一出,楼市高温应声冷却.楼市交投大幅萎缩,说明政府遏抑住宅楼市的措施初见成效,发挥出驱赶热钱离开住宅市场的作用,有助恢复楼市平稳发展.

政府重招压抑楼市,楼市交投急跌下,地产股无可避免有下跌压力.昨日恒指各分类指数当中,地产分类指数跌幅最大,下跌逾4%.受影响股份反应迅速,显示压抑楼市措施有力见效;再者,年初时香港地产市况理想,吸引了一批短线投资者买入,令地产股由今年初以来累计升幅达30%至50%,如今借势回调亦属正常现象,无需过分紧张.自金融海啸之后,楼市与股市表现可谓“两重天”.楼市不但超越97年的高位,且屡创新高;相比之下,港股受制于欧债危机、中国股市不振等多项因素, 恒生指数至今仍在20,000点左右徘徊,市盈率保持在10倍左右,即使是已上升一段时间的地产股估值亦偏低,港股整体而言值博率甚高,具有长远投资的价值.

目前的印花税新措施只限于住宅物业,市场人士预期,其副作用有可能引导资金转而流向工商物业市场,吸引资金炒舖,炒写字楼,影响民生消费.对此财政司司长曾俊华昨日亦表示会留意.工商物业属于商业投资,与住宅安居的民生性质有较大区别,资金流向工商物业是正常的商业行为,香港作为自由的经济体,对于工商物业的调控宜慎重其事.