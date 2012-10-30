〔港报社评〕闲钱乏出路资金流窜,应化危为机发展债市--明报10月30日

香港民间游资充盈,超低息环境至少持续至2015 年,不少市民为求保值,被迫投资而承受风险,热钱涌入更是火上加油,也反映香港低风险而有稳定回报的投资产品有庞大市场,政府应该鼓励并加速例如债市等发展,一方面给市民提供稳健的投资机会,减轻闲钱流窜可能造成的破坏,另方面亦可充实香港这个金融中心.

香港虽然被誉为国际三大金融中心之一,但是长期以来股市独大,其他如债市等,仅聊备一格,严格而言,香港虽有国际金融中心之名,实际上独沽一味股票市场,既不利香港的长远发展,也减少了市民的投资选择.股市风险高,即使在超低息环境,许多市民想投资保值,但是都避免投入股市,以免招致损失.

现在闲钱充盈,利率极低,香港市民对定息票据渴求甚大,美国联储局已经声言超低息环境起码维持到2015年中,即是说超低息起码还有3年,这段时间,市民看着存款持续贬值,都有投资保值的冲动,但是放眼宏观大环境,把资金放在楼市或股市,风险极高,随时血本无归,所以,政府应该趁此机会,积极引导债券市场发展,使市民有适当而稳健的投资机会.

政府引导债市发展,不仅让市民有稳健的投资平台,另外,确保市场有稳定及持续的优质公债供应,可以满足退休基金及保险公司等机构投资者,配合其长远港元需求和改善二手市场流通量等.市民只求保值,若港交所和政府能够照顾市民的需要,开拓风险低的投资产品和使债市成长,则市民在愈来愈频密的经济周期,可以为仅有的资金找到安身之所.