〔港报社评〕人民币迭创新高,续升空间料有限--信报10月30日

人民币汇价近日屡创新高.很明显,人民币汇价攀升,受国际资本流向改变、预期国内经济增速放缓见底;加上人民币流动性相对紧绌等综合因素所推动.不过,从各项因素观察,人民币持续升值的空间无疑受到相当限制.

人民币这回快速升值,外在的原因,无疑与国际资本再度追逐风险资产有关.在欧美央行先后推出新一轮货币宽松政策后,期间,欧债危机和美国经济下行风险减弱,激发巨大流动性积极寻求更高的资金回报;加上市场预期中国经济增速见底、9月外汇占款恢复增长、当月外贸出口改善,以至美国大选等政治因素,都成为人民币急速回升的理由.

然而,从基本因素衡量,日前公布的三季度经常项目顺差,累计数额近1,500亿美元,占期内GDP2.6%,中国经常账顺差占GDP的比例已不断收缩,意味人民币远离均衡汇率水平而必须升值的外源压力和内在空间亦告减少.

如今国际资本再度流入,但中国迄今显然也缺乏吸引资本大规模持续流入的内部条件.虽然中国经济增速放缓有回稳迹象,但下行风险同样不容忽视.

在投资方面,目前工业增加值减缩、生产原料订单下跌、制造业采购经理人指数仍然处于50点扩张水平之下,制造业景气持续低迷;加上房地产投资对投资的贡献率明显萎缩;消费方面,基于劳动力成本上升,企业利润率下降,劳动收入增长放缓,因而消费增长的幅度相信也无可避免受到制约.可以看到,人民币升值空间的确有限.

基于全球经济的不确定性迄今仍十分大,欧债危机发展波谲云诡;美国大选后,足以影响全球的"财政悬崖"问题,预料很快成为焦点,冲击全球经济复苏的期望,这些风险因素变化,能够迅即改变人民币升值预期的方向.事实上,在人民币离岸市场的无本金结算远期汇市,人民币贬值预期始终挥之不去,因而预料国际资本继续流入中国的规模,相信也不会巨大.

从人民币年初迄今的升降周期看,贬值预期持续的时间相当长,目前跌后回升之势,从当前实体经济对人民币持续升值的可承受能力衡量,即使央行短期继续"按兵不动",人民币持续上升,但上升空间看来也有限.