〔港报社评〕楼市要赶投资者,如逆水行舟--经济日报10月30日

港府上周推两辣招遏楼市,力求将投资者逐出楼市,转为用家主导.惟外资及中国热钱对香港资产市场环伺,辣招药效恐在热钱冲击下不断减弱.港府若下定决心将楼市去投资化,须筹谋更多政策子弹,才可能与热钱打持久战.

港府上周五推加强版特别印花税与买家印花税后,香港楼市交投一如预期大吹冷风.惟市场更应留意两招背后所释出的讯号,就是港府不单要打击楼市投机,就连投资者亦不欢迎.

港府虽有意将楼市去投资化、令住宅供应全归香港用家,惟要达成目的不无困难,原因至少有二.

其一,推升楼市的货币环境未变.美国推第三轮量宽后,热钱不但重新流入香港,且超低息环境至少至2015年中,泛滥资金在超低息环境一个重要流向,是投入有稳定租金回报的楼市.是以港府虽设针对外来投资者的买家印花税,但对追求长期稳定回报的资金,阻吓力未必持久.

其二,中国投资者对香港楼市的需求仍高.无论是中国人要到港经商、子女升学,甚或出于分散风险,将部分资产置于香港的需要,香港楼市有长期吸引力,恐买家印花税阻吓作用不大.若楼价因政府辣招而下调5-10%,变相抵销部分买家印花税,或会促使中国投资客再临;遑论人民币再升值,或会令中国买家觉得香港楼市便宜.

故两辣招或许能在短期内暂遏投资需求,惟若国际、中国资金泛滥的大环境不变,其阻截投资需求的药效恐不断递减.就如新加坡去年底已推出类似买家印花税的"限外"措施,但经过约4个月的观望期后,市场已消化新政,热钱又再涌进当地楼市.

香港住宅楼市供应不足的问题难在两三年内解决、国内外热钱涌港置业需求仍高,此令港府将楼市去投资化有如逆水行舟.港府必须趁这段短暂的观望期,筹谋更多遏需求的备用招数,如针对投资租务、第二套房按揭等,并在有需要时及时出招,才有望落实用家市场政策.