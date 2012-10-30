〔港报财经评论〕万一罗姆尼赢出--信报10月30日

万一罗姆尼赢出.../ 习广思

港府出招,对调控楼市成效如何,买家卖家齐齐观望,但地产股率先下跌.新政无疑可暂时压住楼市炒风,但对香港用家的需求影响不大,低息环境一日未变,难以消除买楼的心魔.而地产商在新政下,新盘推售安排或被打乱,但部分地产商年初已不断推盘,估计不会对今年收入有很大影响,但长远仍须视乎买家需求,否则中长线供应增加,对发展商而言仍属较负面因素.昨日地产股急泻,美联(1200.HK)急跌14.5%,地产股是否转势?不过,以恒指地产分类指数自6月上升34%,如今大幅调整绝不为奇.地产股急跌拖低恒指,开市后低见21,397点,杀掉21,400-21,499点之间一大批牛证,及后由中资股带动下,跌幅收窄,收报21,511点,跌34点,大市成交额470亿港元,沽空比率9.7%,"空军"有所增加.事实上,地产股虽担当恒指重要角色,但重要性今不如昔,内银业绩后见资金流入,接力支撑指数,亦反映恒指再大升机会虽低,但资金追逐落后,以及板块轮流炒的动力仍然存在.资金转得快,也意味着即使要做羊群跟大市走,换马速度亦要够快.

地产股调整,内银股企稳,均反映市场焦点集中季度业绩上,而外资追落后,炒中国复苏热情未冷.早前提及大行报告,高度关注这次中资股季度绩,第三季盈利状况有没有改善,反映公司是否有望走出谷底,即使未能扭转下跌趋势,仍希望有见底迹象.但大行以"赢家"及"输家"作题材,不难叫人联想起长短仓对冲基金的策略,例如农行(1288.HK)及信行(0988.HK)的强弱,华能(0902.HK)及兖煤(1171.HK)的优劣,均可作为"长短鳄"的搵食题材.

股市从来都考验投资者的心理质素,一直强调欧美股市持续攀升,只是建基于投资对"财政悬崖"的无惧,亦建基于投资者对OMT的信任.所有风险因素如企业盈利预测下调、财政悬崖、中东局势等都未有改变,但基于对前景的乐观,美股持续涨升,及至基于对低息环境的预期,债市持续升至泡沫状态.然而,近期美股调整,港股上升,是反映资金追落后,流出美股,追买中资股吗?美股升势没有维持至大选,市场这刻才来担心悬崖,债市泡沫,是反映风险急升吗?抑或是,资产价格升幅过大,即"到价",调整是理所当然不过的事情?

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欧罗暂无方向/ 苏子

欧罗兑美元自从上月17日触及1.3169高位后便开始失去了继续上升的动力,这个多月来汇价的反覆上落已成功令20天保历加通道变为横行上落,反映汇价目前已完全没有趋势可言,假如没有基本因素配合,即使稍后可以突破通道的顶部阻力或底部支持,亦有可能只是假突破的走势陷阱.目前上述的保历加通道底部支持与200天SMA支持相若,不少投资者正注视汇价会否成功下破上述的关键支持位,从而触发一个新的下跌趋势市出现.

不过,若然欧罗兑美元未能在昨晚及今日内考验上述的关键支持位,反而继续在上周五的1.2881低位附近获得支持,那便要小心汇价随后可能会不跌反升,并重返1.30关口以上,使一众认为汇价会再度下试至200天SMA支持的投资者大感失望,而把持有的短仓获利回吐.倘若欧罗兑美元真的出现这种走势,已可视为利好短期后市的讯号,暂不宜继续看淡欧罗兑美元了.踏入本周,欧罗兑美元的10周SMA已向上突破50周SMA,故技术上有利欧罗.