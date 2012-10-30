〔港报财经评论〕中资股,动力增--经济日报10月30日

中资股,动力增/ 林瑞芬

上周港府出招打击外地买家,地产股全线中伏,但中资股有买盘支持,平衡风险,恒指昨只跌34点,至21,511,回吐力比预期轻.国指更涨96点至10,546.推测基金经理要执位续炒,势必涌往中资股,追补涨势,当中淘宝选股将是年底前的策略.香港地产股长实(0001.HK)、新地(0016.HK)、信置(0083.HK)、恒地(0012.HK)及新世界发展(0017.HK)昨跌4.7%-6.4%不等.综合大行评论,新打压楼市措施对成交量会有即时冷冻作用,但对楼价未必构成大跌风险.以花旗报告印证:新加坡去年12月也推出买家印花税,但推出后今年以来楼价上升1%.香港楼价的拐点,见顶而大回,关键还在于美国低息政策何时改变,未到这一刻,也认为香港的楼价难望大泻.没外地买家的推手,一手楼盘的消化或较前拖长,地产商的售楼计划可能有调整,致地产股随楼市短暂步入冷静期,股价深调两、三日后趋于横行,但中期趋势未改悲观.

香港地产市场难大炒起,地产股又有段时间盘整,在游资之前已流入香港,总要找些东西炒下,因此加强中资股走强预期.按附表统计,蓝筹中今年以来大幅造好的主要是非中资股,新世界发展(0017.HK)、九仓(0004.HK)等地产股升势凌厉,现遇政策打击藉口调整套利也是难免.相反,中资股今季以来有开始发力之兆,正累计正面因素.正面因素建基于市场对人民币资产的重新垂青,对中国经济及企业利润回稳预期.昨日人民币兑美元汇率中间价报6.2992,较前一交易日继续上涨18个基点,再创自5月11日以来的半年新高.今年前7个月人民币贬值预期一直很强,但随后三个月人民币汇率逆转,形成的升势势头或有一日又扭转,但依目前中国经济开始回稳又未转弱,相信暂不是眼前事.根据国家统计局27日公布资料显示,1月至9月份全国规模以上工业企业实现利润35,240亿港元,同比下降1.8%.惟已较1月至8月3.1%的降幅有所收窄.9月当月实现利润4,643亿港元,同比增长7.8%,这是自今年3月份以来工业企业利润增速首次由负转正.

现在还新增两个正面因素:一来资金可能从地产股部分套利换马至中资股.就近周公布的国企股业绩及市场反应归结,市场在对今年第三季业绩没大预期,盈利的倒退没预期多反成利好炒作藉口,如中石化(0386.HK)第三季度净利润较上年同期下降9.4%,就被指较预期跌幅为少,炼油业务又止蚀,股价即获追炒升2.9%至8.25港元.中国神华(1088.HK)按季按年纯利均下跌,但被市场预期为少,也有券商跌眼镜.二来内银股季绩大部分符合市场预期,稳中有升之势渐形成.中资股的追涨,将由内银股及能源股开始,然后市场会深度再掘.

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建行息差胜同业,坏帐增加需留意/ 余少文

期指结束前夕,内银股力撑大市,但内银股盈利放缓已在预期之内,即使建设银行(0939.HK)净息差表现好过对手,相信盈利也难逃放缓命运,幸好消息指中国内地研究放松股息红利税,对建行等高息内银股最为有利.国企指数昨日升96点或0.9%,收10,546点,结束上周三连跌走势,但成交额只有123亿港元,是近两个星期以来最少,以及只有44%主板股可以随国企指数上升,似乎反弹成交缩减以及升势不全面下,国企在期指结算后或有暗涌.至于红筹指数微跌2点,收4,136点,成交额只有38亿港元.已公布业绩的内银股,中国银行(3988.HK)和农业银行(1288.HK)的第三季盈利好过预期,收市后公布业绩的招商银行(3968.HK)也录得114亿元人民币盈利,同样胜预测的108亿元人民币.虽然建行第三季盈利只有519亿元人民币,仅能符合预期,但无损其股价升近1%,或是其首三季净息差2.74%,高于上半年2.71%,粗略计算下,其第三季净息差2.8%,是近年最高的季度净息差.

建行核心资本充足率和资本充足率分别升至11.35%和13.87%,虽然工商银行(1398.HK)仍未公布业绩,但根据上半年数字推算,相信建行的核心资本充足率是四大行最高,所面临的融资压力相对其他三行可说较轻.只是建行不良贷款过去三个季度呈增加趋势,由首季的707亿元人民币增加至9月底的729亿元人民币,相反农行不良贷款虽是840亿元人民币,但较今年首季的850亿元人民币和去年底的874亿元人民币有所下降,即使是中行也可维持在640亿元人民币水平,故要留意建行第四季不良贷款会否扩大.虽然建行成本收入比率只有25.4%,是已公布业绩的内银股中最低,反映建行成功控制成本.但中国内地证券商指出,建行第三季手续费净收入下跌17%,导致其营业收入季度环比跌2.8%,弱于中行升5.8%和农行升3.5%.再加上资产质素压力大于对手,以及净息差上升又在市场所广泛预期,都担心其股价有整固压力.

幸好,中国内地媒体引述消息,指中国内地有关部门在研究实行个人股息红利所得税差异化政策,按持股期限分三个时段,一是持股不足1个月,二是持股1个月至12个月,三是持股12个月以上,持股不足1个月如收股息,将缴付法定税率20%,而不是目前的减半征收的10%,但持股时间愈长的税率将大幅度降低.(010)