〔投行观点〕摩根大通初评昆仑能源为"增持",目标价每股17.5港元

路透香港10月30日电---投行摩根大通的报告称,将昆仑能源(0135.HK)纳入其研究范围,初始投资评级为"增持",目标价每股17.5港元,较现价有逾23%上升空间.

昆仑能源为中国最大油气生产商--中国石油(0857.HK)(601857.SS)旗下天然气业务分支,近年获得母公司不断注入液化天然气(LNG)分销业务.

摩根大通的报告称,即使母公司未来的注资时间表存有不确定性,相信昆仑能源于6-18个月股价仍会继续跑赢大市,因北京的燃气发电机组对天然气需求增加以及渤海地区较低的天然气使用率,将会为昆仑能源业务所在地提供较快的销量增长.而与其他城市燃气供应商比较,昆仑能源不会受到用户管网接驳费下调以及天然气批发价上涨的影响.