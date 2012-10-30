〔投行观点〕摩根大通初评昆仑能源为"增持",目标价每股17.5港元

金属期市：期铜看多押注在美联储发布会议记录前减少，但供应疑虑犹在
路透伦敦2月22日 - 基金周三减少了看多铜价的押注，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录前将铜价推低，会议记录可能会增加美国升息的预期，令美元走强。
路透香港10月30日电---投行摩根大通的报告称,将昆仑能源(0135.HK)纳入其研究范围,初始投资评级为"增持",目标价每股17.5港元,较现价有逾23%上升空间.
昆仑能源为中国最大油气生产商--中国石油(0857.HK)(601857.SS)旗下天然气业务分支,近年获得母公司不断注入液化天然气(LNG)分销业务.
摩根大通的报告称,即使母公司未来的注资时间表存有不确定性,相信昆仑能源于6-18个月股价仍会继续跑赢大市,因北京的燃气发电机组对天然气需求增加以及渤海地区较低的天然气使用率,将会为昆仑能源业务所在地提供较快的销量增长.而与其他城市燃气供应商比较,昆仑能源不会受到用户管网接驳费下调以及天然气批发价上涨的影响.
报告并称,预期昆仑能源于2012-14年间盈利复合增长率达19%.
香港时间10:00,昆仑能源周二早盘初段升1.72%,报14.16港元;大市恒生指数.HSI则跌0.01%.(完)
--记者 雷美珍; 审校 张喜良
路透伦敦2月22日 - 基金周三减少了看多铜价的押注，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录前将铜价推低，会议记录可能会增加美国升息的预期，令美元走强。
OPEC为石油输出国组织 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透2月22日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 331.0 - 331.0 - * 3月 315.6 20 315.6 14 * 4月 308.3 138 308.3 5 * 5月 303.4 120 303.4 15 * 6月 295.2 599 295.2 74 * 7月 289.5 6316 289.5 841 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100