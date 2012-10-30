〔香港经济〕首三季访港旅客按年升16.3%,料第四季维持平稳--旅发局

路透香港10月30日电---香港旅游发展局公布,今年首三季访港旅客数字按年增长16.3%,至逾3,537万人次,除了受内地市场增长带动外,长、短途市场的过夜度假旅客均录得增长.

在整体旅客当中,过夜旅客接近1,741万人次,较去年同期上升6.8%,其中过夜度假旅客更增长7.9%.至于内地市场,今年首三季的过夜旅客亦有超过一成增长,当中的度假旅客增12.3%,尤其是非广东地区的过夜度假旅客,增幅接近24%.于首三季,中国内地旅客按年增加24.2%至逾2,532万人次.

旅发局表示,展望第四季,预计旅游业可保持平稳发展趋势,并达到全年访港旅客4,400万人次的目标.

香港8月份的零售销售货值及数量分别录得4.5%和3.2%的按年增长,较7月份的增幅有所回升,因访港人数幅加快所致,但增长步伐仍较今年早前为慢. [ID:nSH0116715](完)