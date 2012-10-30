〔香港经济〕首三季访港旅客按年升16.3%,料第四季维持平稳--旅发局

金属期市：期铜看多押注在美联储发布会议记录前减少，但供应疑虑犹在
路透伦敦2月22日 - 基金周三减少了看多铜价的押注，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录前将铜价推低，会议记录可能会增加美国升息的预期，令美元走强。
路透香港10月30日电---香港旅游发展局公布,今年首三季访港旅客数字按年增长16.3%,至逾3,537万人次,除了受内地市场增长带动外,长、短途市场的过夜度假旅客均录得增长.
在整体旅客当中,过夜旅客接近1,741万人次,较去年同期上升6.8%,其中过夜度假旅客更增长7.9%.至于内地市场,今年首三季的过夜旅客亦有超过一成增长,当中的度假旅客增12.3%,尤其是非广东地区的过夜度假旅客,增幅接近24%.于首三季,中国内地旅客按年增加24.2%至逾2,532万人次.
旅发局表示,展望第四季,预计旅游业可保持平稳发展趋势,并达到全年访港旅客4,400万人次的目标.
香港8月份的零售销售货值及数量分别录得4.5%和3.2%的按年增长,较7月份的增幅有所回升,因访港人数幅加快所致,但增长步伐仍较今年早前为慢. [ID:nSH0116715](完)
--记者 梁慧仪; 审校 黄凯
路透伦敦2月22日 - 基金周三减少了看多铜价的押注，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录前将铜价推低，会议记录可能会增加美国升息的预期，令美元走强。
OPEC为石油输出国组织 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透2月22日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 331.0 - 331.0 - * 3月 315.6 20 315.6 14 * 4月 308.3 138 308.3 5 * 5月 303.4 120 303.4 15 * 6月 295.2 599 295.2 74 * 7月 289.5 6316 289.5 841 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100