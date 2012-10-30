〔港股业绩〕渣打首九个月收入按年高单位数增长,经营溢利中单位数增长

路透香港10月30日电---业务聚焦亚洲的渣打集团(2888.HK)(STAN.L)周二表示,今年首九个月收入录得高单位数按年增长,在计入向纽约州金融局支付的3.4亿美元款项后,同期经营溢利录得中单位数按年增长.

渣打在联交所发布公告指出,个人银行业务延续上半年的表现,前三季收入录得中单位数增长.收入来源中,中国、印尼和非洲地区的收入增幅均达双位数.

渣打集团行政总裁Peter Sands在公告中表示,"尽管全球经济放缓且目前亚洲经济体亦显示出增长放缓的迹象,但本集团于第三季度仍然表现强劲,收入增长理想、一般业务开支得到妥善控制,而贷款减损趋势亦无重大变动."

渣打表示,美元兑亚洲货币升值影响渣打收入增长,若以固定汇率基准计划,首九个月收入增长率可达双位数.

在企业金融方面,扣除纽约金融局付款及遗留法律拨备后,企业银行业务继续录得强劲的双位数收入增长,以及高单位数经营溢利增长.

渣打此前被指隐瞒了2,500亿美元与伊朗相关交易,其后在股东的压力加大而作出让步,同意向纽约金融监管机构支付3.4亿美元,并寻求与其它美国监管方达成集体和解.[ID:nSB1727978]

"本集团现正继续与美国当局的其他部门接触,就本集团有关过往遵守美国制裁法律的情况进行覆核."渣打公告称.

渣打早盘在香港收跌1.13%至184.30港元,过去一个月来升4.19%;大盘恒生指数.HSI跌0.48%.(完)

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