〔香港社会〕行政会议成员林奋强称,出售物业前不知悉政府出招压楼市

路透香港10月30日电---香港行政会议成员林奋强在政府上周五推出新一轮楼市措施前一个月内,出售在港的两个住宅单位套现近2,000万港元,惹来利益冲突的嫌疑.林奋强周二称,他因不在港故没参与讨论政府出招的会议,而出售的两个单位,是他在加入行会前已在市场放售,并早已作出披露.

曾在投行任房地产分析师多年的林奋强在行政会议成员的个人利益申请资料显示,他分别于10月4日和10月22日更新其在香港拥有的物业数目,其拥有的物业由27个减至25个,估值达6亿港元.

而政府上周五(26日)公布上调特别印花税税率和延长适用期,并开征买家印花税,以压抑炽热的楼市.作为政府智囊之一又熟悉地产的林奋强,因而受质疑其是否提早知悉政府出招,或有利益冲突之嫌,有立法会议员认为他应该辞去行会职务.

林奋强对记者表示,由于此前他身在外地,故并没有参与行会讨论政府出招的会议,也没有人主动跟他说开会的过程.

"所有政府规定我已全做了."他续说,其于7月初加入行会时曾主动约见传媒,提到虽然特首和法例没要求,但他仍自愿决定在任期(行会成员)内,除了当时已在市场放售的数个物业外,不会买卖其他在香港的物业,以免外界不需要的言论而阻碍政府的顺利工作.

林奋强表示,近期出售的两个单位是他加入行会前已在市场放售,分别于9月20日和10月10日签署买卖合约.目前他尚有两、三个单位在市场放售.

他指出,当时他已表示,放售数个物业是因为他准备于未来五年为社会做"全职义工",而他创办的非牟利研究组织"香港黄金五十"需要经费以及照顾家庭的需要.

"放售单位并不是即时可以卖出,放售两个多月售出很正常."林奋强说,"买卖决定非因我知道什么政府资讯而作出的,事实上是政府出台两次(楼市)措施,行会并非事先知道."

他并表示,7月1日以来楼价累计了升幅,但他之前委托物业代理放售的单位并没有提价,如代理卖得更高价钱,多出的款项归代理所有,"Upside是代理的,我一个仙都没收取."

特首梁振英7月上台以来,旗下班子多名成员爆出不利消息.首先是麦齐光上任发展局局长不足半个月被廉政公署拘捕因而下马,而接替其职务的陈茂波,亦被揭发其妻子曾任董事的公司名下物业经营板间房遭质疑诚信.

董建华任特首年代,时任财政司司长梁锦松在2003年财政预算案宣布大幅增加汽车首次登记税之前,遭传媒揭发其提早买入一辆豪华房车,但未有申报利益,加上当时社会对政府诸多不满,造成2003年7月1日有50万人上街游行,其后梁锦松辞官.(完)