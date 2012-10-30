更正:〔香港汇市〕金管局再向银行体系注资27.13亿港元,因港元兑美元再度走强

标题新闻：参加全球减产协议的11个非OPEC产油国迄今履约率至少达到60%，高于最初预估－OPEC消息
OPEC为石油输出国组织 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
(更正:首二段中"上周六"起应为"10月20日"起)
路透香港10月30日电---据路透报价资料HKMAOOC显示,香港金融管理局(HKMA)再度透过买入美元、卖出港元,向银行体系注资27.13亿港元,因港元兑美元HKD=汇价触及7.75港元的强方兑换保证水平,此已是金管局自10月20日来第五度入场干预.
由于热钱涌入新兴市场,以及中国经济看好,令港元在内的货币受到追捧,金管局按照联系汇率制度,于10月20日起数度进场买美元、卖港元,共释出144亿港元(相当于18.5亿美元).这也是金管局2009年12月后重启干预.[ID:nSH0118125]
本地时间下午6:20时,港元兑美元HKD=D2报7.7500,位于强方兑换保证水平;在最近一次注资后,银行体系总结余在11月1日将上升至1,657.16亿港元.
根据香港现行的联系汇率制度,美元兑港元区间在7.75-7.85港元间,一旦港元触及7.75港元,金管局会于持牌银行买进美元,释出港元,令银行体系水位上升、利率下滑,减少热钱对于港元资产的兴趣.反之,当触及7.85港元的弱方保证时,金管局则是会买进港元、卖出美元,推升港元汇率.此令强弱双向的兑换保证能以联系汇率7.80港元为中心点对称地运作.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 曾祥进
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路透2月22日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 331.0 - 331.0 - * 3月 315.6 20 315.6 14 * 4月 308.3 138 308.3 5 * 5月 303.4 120 303.4 15 * 6月 295.2 599 295.2 74 * 7月 289.5 6316 289.5 841 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100
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