〔中港股业绩〕工行三季度净利按年增15%符预期,净利息收益率上升(更新版)

(新增更多细节及背景)

* 三季度净利同比增15%,基本符合市场预期

* 前三季净利升13%,因生息资产规模增加及净息差扩阔

* 不良贷款率0.87%,较6月末降0.02个百分点

路透香港10月30日电---全球最大市值银行--中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)第三季度净利同比增长15%,基本符合市场预期,主要得益于净利息收益率上升.

工行周二公告显示,7-9月净利为624.42亿元人民币,去年同期为543.59亿元;根据汤森路透综合12名分析师预测,三季度净利为598.94亿元.

而1-9月净利同比增长13%,至1,856.02亿元;每股基本盈利为0.53元.期内净利息收入按年增长17%至3,113.69亿元;手续费及佣金净收入升1.8%至796.87亿元.

"净利息收入增长,主要是由于生息资产规模增长及净利息收益率上升."工行称.但该行没有给出9月末的净利息收益率,而6月末则为2.66%,去年末为2.61%.

工行是四大国有银行中最后一家公布业绩的银行.其主要竞争对手--中国银行(3988.HK)(601988.SS)、农业银行(1288.HK)(601288.SS)以及建设银行(0939.HK)(601939.SS)此前公布三季度净利同比分别增长17%、16%及12%.

而以资产计中国第五大银行--中国交通银行(3328.HK)(601328.SS)稍早亦公布,今年第三季度净利按年增长11.69%,为134.3亿元,基本符合预期.[ID:nSB2075015]

分析师此前原估计内银股的盈利能力或因中国央行于6月以来两度减息而受影响,但成绩表所见四大银行均取得双位数字的盈利增长,而净息差亦有所扩阔.

季报并显示,工行于9月末的不良贷款余额为747.52亿元,比上年末增加17.41亿元,比6月末减少3.73亿元;不良贷款率为0.87%,比6月末0.89%下降0.02个百分点,较上年末下降0.07个百分点.拨备覆盖率为288.33%,比上年末提高21.41个百分点.

截至9月末,该行核心资本充足率10.51%,资本充足率13.61%.

业绩公布前,工行H股收跌1.76%,报5.03港元;其A股收盘则持平于3.81元人民币.工行H股自今年初以来股价累计上涨9%,跑输同期大市恒生指数.HSI19%的升幅.(完)

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