〔香港汇市〕金管局再向银行体系注资27.13亿港元,近两周来五度出手(更新版)

(新增细节)

* 港府再度出手干预港元强势

* 两周来五度注资

* 总注资171.13亿港元

* 人民币兑美元亦创新高

路透香港10月30日电--在港元兑美元HKD=紧贴强方兑换水平下,香港金管局近两周来第五度注资,透过买进美元、港元期以维持港元汇率稳定.在此同时,在岸人民币CNY=CFXS汇价再创历史新高.

据路透报价资料HKMAOOC显示,金管局今日再度向银行体系注资27.13亿港元,为10月20日纽约时段重启注资后再度进场.在最新一次注资后,金管局注资总金额达到171.13亿港元(或约22亿美元),银行体系总结余在11月1日将上升至1,657.17亿港元.

本地时间下午6:20时,港元兑美元HKD=D2报7.7501,仍紧贴强方兑换保证水平;港元远汇<0#HKDF=>买方报价全线贴水,反映市场看升港元,以一年期远汇HKD1Y=报价-90.0/-70.0计算,市场预期一年后港元兑美元约在7.7411/7.7431.

美国实施第三轮量化宽松(QE3)后热钱涌入新兴市场,以及中国经济可能触底的期待,令港元在内的亚洲货币受到追捧,金管局按照联系汇率制度,数度进场买美元、卖港元,这也是金管局2009年12月后重启干预.[ID:nSH0118345]

中国外汇交易中心人民币兑美元今日亦收在历史新高6.2405元人民币,但市场情绪相对谨慎.[ID:nSB2075487]

而由于担心市场期待热钱抢进房市,令房地产市场过于"亢奋",港府上周五出重招征重税压楼市,包括提高提高特别印花税(SSD)税率和延长征税期,同时首次开征"买家印花税"(BSD),向非香港永久性居民的任何人士或透过公司名义买入物业的买家征收15%税,以控制需求.[ID:nSB2070515]

财政司司长曾俊华周日在其网志上也警告,现时环球经济前景比2008-09年更不明朗,资金流向有突然逆转的风险.[ID:nSH0118555]

根据香港现行的联系汇率制度,美元兑港元区间在7.75-7.85港元间,一旦港元触及7.75港元,金管局会于持牌银行买进美元,释出港元,令银行体系水位上升、利率下滑,减少热钱对于港元资产的兴趣.反之,当触及7.85港元的弱方保证时,金管局则是会买进港元、卖出美元,推升港元汇率.此令强弱双向的兑换保证能以联系汇率7.80港元为中心点对称地运作.(完)

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