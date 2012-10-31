〔中港股业绩〕中国远洋第三季净亏损收窄,但料全年业绩续亏损

欧洲股市：受企业季报推动收涨，银行股触及三周高位
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透香港10月31日电---中国主要综合航运企业--中国远洋控股股份有限公司(1919.HK)(601919.SS)宣布,按中国会计准则今年第三季的净亏损为15.31亿元人民币,同比有所减少;但公司预计全年可能仍为亏损.
中国远洋表示,全球经贸增长虽存在诸多不确定性,但经济仍将继续缓慢复苏;国内经济增长虽然放缓,但已逐步形成稳定回升态势,故预计国际海运需求将会有所改善.
不过,目前新船交付和运力增长持续高位使得供需失衡、运力过剩的矛盾短期难改善,加上燃油价格、劳动力成本等仍处高位,航运企业的处境仍比较艰难.
今年首九个月,中国远洋的净亏损为64.03亿元,较去年同期的47.77亿元有所增加.但第三季亏损则由去年同期的20.66亿元收窄至15.31亿元.(p.23)
于第三季,公司的集装箱航线货运量为214.6万标准箱,较去年同期增加13.4%;乾散货运输完成货运量5,611.63万吨,同比下降16.2%.
中国远洋H股周二收报3.67港元,其A股则收报4.14元人民币.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 林高丽
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。