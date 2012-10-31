〔中港股业绩〕中国远洋第三季净亏损收窄,但料全年业绩续亏损

路透香港10月31日电---中国主要综合航运企业--中国远洋控股股份有限公司(1919.HK)(601919.SS)宣布,按中国会计准则今年第三季的净亏损为15.31亿元人民币,同比有所减少;但公司预计全年可能仍为亏损.

中国远洋表示,全球经贸增长虽存在诸多不确定性,但经济仍将继续缓慢复苏;国内经济增长虽然放缓,但已逐步形成稳定回升态势,故预计国际海运需求将会有所改善.

不过,目前新船交付和运力增长持续高位使得供需失衡、运力过剩的矛盾短期难改善,加上燃油价格、劳动力成本等仍处高位,航运企业的处境仍比较艰难.

今年首九个月,中国远洋的净亏损为64.03亿元,较去年同期的47.77亿元有所增加.但第三季亏损则由去年同期的20.66亿元收窄至15.31亿元.(p.23)

于第三季,公司的集装箱航线货运量为214.6万标准箱,较去年同期增加13.4%;乾散货运输完成货运量5,611.63万吨,同比下降16.2%.

中国远洋H股周二收报3.67港元,其A股则收报4.14元人民币.(完)

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