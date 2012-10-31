《香港报摘》--经济日报10月31日

* 要闻版头条:

--日本扩大购买资产规模、纽约美股受飓风影响停市、人民币连番创新高的三大外来压力下,刺激港汇昨多次升穿7.75强方兑换保证水平,金管局昨日傍晚向银行体系注资27.13亿港元,是今年以来第五次入市扞卫港元,累计注资170.74亿港元.

* 其他:

--港股成交持续萎缩,已令主要收入来自股票及期货交易征费的证监会近月出现营运赤字,维持财政平衡面临挑战.有知情人士透露,在考虑现行市况后,证监会高层内部认为,在明年4月开始的下一财政年度,不拟调减交易征费空间.

--中青基业(1182.HK)前主席成之德,涉于2006至07年间透过旗下私人公司,以4,220万港元购入湾仔告士打道200号一单位,并租予中青基业,其后因其澳洲上市公司财困,他遂将单位以5,350万港元售予中青基业,但隐瞒其业权,昨被判监五个月.

--受惠煤价降低及去年上网电价调整翘尾等利好因素带动,华电国际(1071.HK)(600027.SS)第三季扭亏为盈,纯利1.45亿元人民币,令首三季纯利累升至4.15亿元.公司预计全年净利润会较去年大幅增长.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 林高丽

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]