《香港报摘》--经济日报10月31日

欧洲股市：受企业季报推动收涨，银行股触及三周高位
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
* 要闻版头条:
--日本扩大购买资产规模、纽约美股受飓风影响停市、人民币连番创新高的三大外来压力下,刺激港汇昨多次升穿7.75强方兑换保证水平,金管局昨日傍晚向银行体系注资27.13亿港元,是今年以来第五次入市扞卫港元,累计注资170.74亿港元.
* 其他:
--港股成交持续萎缩,已令主要收入来自股票及期货交易征费的证监会近月出现营运赤字,维持财政平衡面临挑战.有知情人士透露,在考虑现行市况后,证监会高层内部认为,在明年4月开始的下一财政年度,不拟调减交易征费空间.
--中青基业(1182.HK)前主席成之德,涉于2006至07年间透过旗下私人公司,以4,220万港元购入湾仔告士打道200号一单位,并租予中青基业,其后因其澳洲上市公司财困,他遂将单位以5,350万港元售予中青基业,但隐瞒其业权,昨被判监五个月.
--受惠煤价降低及去年上网电价调整翘尾等利好因素带动,华电国际(1071.HK)(600027.SS)第三季扭亏为盈,纯利1.45亿元人民币,令首三季纯利累升至4.15亿元.公司预计全年净利润会较去年大幅增长.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。