《香港报摘》--信报10月31日

* 要闻版头条:

--政府虽然对非本地居民入市房地产实施惩罚性税项--买家印花税,但内地买家仍可透过买壳形式购入本身已由公司名义持有的单位,以逃避缴付相关税项,近日香港仔深湾9号已录得首宗卖壳成交.

* 其他:

--为打击借空壳公司避税漏洞有关情况,政府昨晚急忙出招堵塞漏洞,宣布自物业转让予空壳子公司起计两年内,如该子公司的股权被转让,非本地买家仍需就其中的物业转让交易缴交15%的买家印花税.

--人民币计价股份相继推出,相关股票衍生产品亦将陆续推出,其中认股权证(窝轮)发行商也开始部署发展人民币窝轮产品.有发行商更计划,最快可于今年年底前推出首只人民币窝轮.

--丽新(0488.HK)系四间上市公司昨天公布截至7月底止全年业绩,同时宣布了一系列的人事变动.林建岳将辞任丽丰控股(1125.HK)董事会主席,并由进入集团约五个月的周福安接任.

--自由行效应减弱严重影响零售业,I.T(0999.HK)截至6月底止中期纯利约1.2亿港元,按年大幅倒退超过两成.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 林高丽

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