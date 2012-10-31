《香港报摘》--信报10月31日

欧洲股市：受企业季报推动收涨，银行股触及三周高位
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
* 要闻版头条:
--政府虽然对非本地居民入市房地产实施惩罚性税项--买家印花税,但内地买家仍可透过买壳形式购入本身已由公司名义持有的单位,以逃避缴付相关税项,近日香港仔深湾9号已录得首宗卖壳成交.
* 其他:
--为打击借空壳公司避税漏洞有关情况,政府昨晚急忙出招堵塞漏洞,宣布自物业转让予空壳子公司起计两年内,如该子公司的股权被转让,非本地买家仍需就其中的物业转让交易缴交15%的买家印花税.
--人民币计价股份相继推出,相关股票衍生产品亦将陆续推出,其中认股权证(窝轮)发行商也开始部署发展人民币窝轮产品.有发行商更计划,最快可于今年年底前推出首只人民币窝轮.
--丽新(0488.HK)系四间上市公司昨天公布截至7月底止全年业绩,同时宣布了一系列的人事变动.林建岳将辞任丽丰控股(1125.HK)董事会主席,并由进入集团约五个月的周福安接任.
--自由行效应减弱严重影响零售业,I.T(0999.HK)截至6月底止中期纯利约1.2亿港元,按年大幅倒退超过两成.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。