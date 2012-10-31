《香港报摘》--其他报纸重要消息10月31日

* 明报:

--长实(0001.HK)地产投资董事黄思聪表示,政府推出打压楼市措施不会令楼价大跌,将维持推盘步伐,但新招有机会令市场上的新盘售楼速度放缓,并预料旗下新盘的内地客,将由以往占一成半至两成,减少至一成水平.

--知情人士透露,在外界最关注的保荐人应否就招股文件失实负刑责这一点上,证监会势坚持,以增加阻吓力.而收紧监管保荐人的谘询结果最快于11月底或12月公布.

* 星岛日报:

--继上周五(26日)政府突击推出新措施后,环亚举行私人物业拍卖会,合共推出13项目,包括7个住宅、两个村屋单位,以及4个工商物业.综观拍卖会之上,并没有拍出任何物业,其中八项甚至在欠缺承价的情况下,被拍卖师直接收回.

--嘉华国际(0173.HK)主席吕志和表示,政府推出两项措施打压楼市,对楼价有一定影响,目前已经跌5-10%.他希望楼价可平稳发展,不要再继续下跌.

--珠宝零售商--谢瑞麟(0417.HK)公布,于今年2月至8月期间收入按年升6.1%,至16.6亿港元.主席兼行政总裁谢邱安仪透露,期内港澳地区同店销售录得单位数增长,内地同店销售出现单位数下跌.

* 苹果日报:

--市场消息传出,一名内地客于政府推出打压楼市措施后,斥资400万港元购入大屿山愉景湾一个两房单位,大有机会成为首宗境外人士征收15%买家印花税成交.

--中国国际金融的本港子公司传酝酿今年第二轮裁员潮,目标集中在财富管理部,反映本港业务亦受内地富豪锐减影响.

* 东方日报:

--大庆乳业(1007.HK)公布,内地食品安全事故打击消费者对乳制品信心,加上整体市场环境欠佳,公司核数师辞任及其首席营运官离职导致停牌,令经销商对公司产品的信心造成负面影响,引致由停牌至目前,公司已损失共89间经销商,占其经销商总数44%.

* 文汇报:

--根据联交所股权资料显示,全国社会保障基金理事会于本月24日,在场内减持中国国药(1099.HK)50万股H股,每股平均价25.515港元,涉资1,275.75万港元,持H股好仓由7.04%降至6.98%,实际持H股降至约5,785.31万股.

* 大公报:

--宝峰时尚(1121.HK)首席财务官黄伟明透露,明年资本开支约5亿元人民币,主要用于在福建泉州建总部及在安徽省兴建厂房之分期费用. (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 黄凯

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