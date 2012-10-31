《香港重要政经日程》--10月31日-11月6日

欧洲股市：受企业季报推动收涨，银行股触及三周高位
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
=====================今日香港主要政经消息==========================
10月31日(周三)
-- 天马娱乐(8039.HK)首日上市.
-- 金管局公布9月货币计数.
-- 金管局公布9月外汇基金总资产.
-- 香港政府公布9月财政报告.
-- 福记食品服务(1175.HK)年报报告.
-- 佐丹奴国际(0709.HK)公布第三季业绩.
-- 国药控股(1099.HK)公布第三季业绩.
--09:30 信和置业(0083.HK)股东周年大会.
--11:30 中国公共采购(1094.HK)股东特别大会.
--15:00 友佳国际(2398.HK)股东特别大会.
*--17:30 中银香港(2388.HK)钞票展开幕.
=====================近日香港主要政经消息==========================
11月1日(周四)
-- 香港行政长官梁振英将赴立法会进行询答.
-- 依利安达(1151.HK)公布第三季业绩.
--09:00 洛阳玻璃股份(1108.HK)于洛阳举行临时股东大会.
--11:00 先进半导体(3355.HK)于上海举行临时股东大会.
--11:00 新海能源(0342.HK)股东特别大会.
--13:30 标准普尔(S&P)记者会,就中国主权评级说明.
11月2日(周五)
-- 亨鑫科技(1085.HK)公布第三季业绩.
--09:00 京客隆(0814.HK)在北京举行股东特别大会.
*--10:45 立法会财经事务委员会会议讨论楼市措施.
--15:00 联康生物科技(0690.HK)股东周年大会.
11月5日(周一)
--09:30 铂阳太阳能(0566.HK)股东特别大会.
--09:30 工商银行(1398.HK)在中国举行股东特别大会.
--10:30 公布10月份汇丰PMI.
--11:00 宇阳控股(0117.HK)股东特别大会.
--13:30 山东晨鸣纸业(1812.HK)在中国举行股东特别大会.
--15:00 中国天溢控股(0756.HK)股东周年大会.
-- 龙源电力(0916.HK)公布第三季业绩.
-- 中芯国际(0981.HK)公布第三季业绩.
-- 中盈国金(0766.HK)公布中期业绩.
*11月6日(周二)
--10:00 数码通(0315.HK)股东周年大会.
--10:30 黛丽斯(0333.HK)股东周年大会.
--10:30 亚洲果业(0073.HK)股东周年大会.
--11:00 泰丰国际(0724.HK)股东特别大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 梁慧仪
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。