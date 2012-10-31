〔港报财经评论〕溢价减持折让买入--信报10月31日

溢价减持折让买入/ 习广思

西班牙这出政治闹剧,愈来愈难看.西班牙17个自治区当中,已经有9个向西班牙政府求救,因为有一便有二,何况伸手要钱是最直接的方法.但是,西班牙首相拉霍伊依然扭拧,声称符合国家利益时会求援.这种政治把戏究竟要演到何时?事实上,意大利已经顶不住掉转枪头,意大利总理蒙蒂说,最重要是欧央行OMT买债计划开始运作,而非停留在理论层面.要OMT启动,必须要政府主动提出求救,潜台词就是叫西班牙求救吧.政客如此计算,但债市买家早有立场,就是OMT肯定会启动,债券基金不断买入西意债券是最好的证明.难怪许多债市投资者高呼,连西意债息都回落后,余下已没有多少受压资产.

恒指连跌三日,严格来说,上周四也算是调整日.金管局昨天再注资,反映热钱尚未离去,难道如市场近日所说,热钱也有可能变长钱?恒指结算日,高低波幅237点,收报21,428点,下跌82点,成交额460亿港元,沽空比率上升至10.5%,"空军"趁机搵食.近日中资股公布季绩,正正为"空军"、"长短鳄"提供题材及机会,昨日招行(3968.HK)沽压沉重,农行(1288.HK)跌幅轻微,及至资金绩前沽低工行(1398.HK),拖累恒指的是内银股而非地产股.昆仑能源(0135.HK)绩优,股价上升3.4%,中海油服(2883.HK)从高位回落2%,这些业绩较有保障公司,均有望成为基金持货对象,可以逢低吸纳.香港政府出招后,无论对压抑楼价作用有多大,一连串政策对地产股的冲击,成为恒指调整的最佳理由.尽管买股仍然好过买楼,地产股调整10%-15%后仍有吸纳价值,但"本地姜"跑了大半年,是时候休息休息,配合"长短鳄"热衷中资股,加上环球资金涌港,经济师开始预期中国内地经济见底,中资股仍有追落后条件.

昨日所见,中资周期性工业股、水泥股、内房股涨升,最先炒作落后及复苏的安踏(2020.HK),连跌6日后,股价有回稳迹象.债市是否疯狂了?近期已谈论过企债市场泡沫多次,泡沫逐步形成,何时爆破实在难说,正如美国国债一样.但是,垃圾债息续见新低,全球基金公司不断推出债券基金,股票经纪"捞埋"卖债,亚洲区今年多了5-6只对冲基金专买卖企债.债息愈低,风险愈高,饿息资金已去到一个程度,把风险都抛诸脑后.事实上,由债王说买高息股开始,或者基金买西班牙、意大利债券,一再告知投资者,资金不断由债向股流,再由高质向低质流.(B02)

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日本推QE圆汇续拒跌/ 苏子

日本央行虽然扩大资产购买规模11万亿日圆,合乎市场预期,并且是2003年5月以来首次连续两个月推出QE措施,但可惜未能刺激日圆汇价下挫,这反映市场目前暂时无意把日圆汇价大幅推低,故美元兑日圆的短期走势相信仍会维持区间上落的局面,预料波幅介乎在79-80.35,突破此范围收市才有望出现较明显的方向.欧罗兑日圆在日线图已连续两个交易日呈现十字星待变形态,由于昨天的20天SMA支持曾失而复得,故有利汇价止跌回升.若稍后欧罗兑日圆回复升势,预料美元兑日圆亦可受惠,令汇价突破上述波幅顶部阻力的可能性上升.有分析员指出,在11月6日美国总统大选前,汇市难望出现重大突破,但若然奥巴马在民调中的支持率明显回落,对手罗姆尼胜出的机会上升的话,将会触发市场的避险情绪.结果美元将会因此走高.

虽然倾向相信奥巴马应可连任总统,美元大升的机会不高,但始终美国总统大选对汇市是一个重大变数,故看淡美元者若看见奥巴马胜出的机会骤降而令美元走高,宜果断地作出止蚀.美汇指数升破上月10日的80.43高位对美元看淡的投资者将是一个重要警号.前天及昨天美汇指数均在日线一目均衡图云雾区底部阻力附近遇上较险峻阻力,美汇指数已返回80关口以下.如昨晚低收,日线图将呈现阴烛及双日转向,故技术上不利美元的短期走势,现阶段看,对美元看淡的投资者或者持有非美元货币者是一件好事.

如美元可以掉头回落,相信商品货币如澳元及纽元将可向上突破近期的重要阻力位,并出现较明显的升势.至于黄金兑美元可望在商品货币走高下,重返10天SMA阻力以上波动,令上周三所造的1,698.20美元低位成为重要底部.(B09)