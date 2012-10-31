〔香港房地产〕政府厘清买家印花税适用范围,阻截逃税行为

路透香港10月31日电---为堵塞发展商有可能通过空壳公司转让物业予外地买家以逃避买家印花税的漏洞,香港政府称,假如有公司在该新税项生效后将物业转让予子公司,并在两年内将该子公司转予其他人士,将不获豁免印花税,并同时须支付买家印花税.

政府周二晚间发出的新闻稿称,如有公司在今年10月27日(即政府宣布调整额外印花税及引进新增买家印花税翌日)或后将物业转让予其子公司,而于物业转让日后起计两年内将该子公司股权转予其他非相联法人团体或人士,该公司的物业转让将不获豁免印花税.

此外,该等公司须于股权转让后30天内通知税务局并缴交其物业转让时应付的印花税,即从价印花税以及新增的15%买家印花税.

如子公司于三年内出售有关物业,该公司须缴交经调整的额外印花税税款.

政府表示,现时《印花税条例》第45条为相联法人团体之间进行的不动产转让提供豁免,在一般情况下,如有关转让是相联法人团体之间进行,不论是涉及物业或金钱的转让实质上均属内部行政事宜,而不属于买卖.但该等法人团体的相联关系定义为涉及不少于90%股权或权益,及两者之间的相联关系不得于物业转让两年内终止;否则税务局会向该等团体追收有关物业转让时应付的印花税.

政府上周五(26日)宣布新一轮的楼市措施,包括上调现行特别印花税(SSD)的税率至最高20%、将SSD适用期由原来的两年延长至三年,并首次引入"买家印花税"(BSD),向非香港永久性居民的任何人士或透过公司名义买入物业的买家征收15%税率.

而昨日有报导指出,有发展商看到新例的漏洞,将旗下楼盘余货单位,注入新成立的空壳公司,以协助买家回避15%的买家印花税和特别印花税. (完)