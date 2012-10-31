〔香港房地产〕政府厘清买家印花税适用范围,阻截逃税行为

欧洲股市：受企业季报推动收涨，银行股触及三周高位
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透香港10月31日电---为堵塞发展商有可能通过空壳公司转让物业予外地买家以逃避买家印花税的漏洞,香港政府称,假如有公司在该新税项生效后将物业转让予子公司,并在两年内将该子公司转予其他人士,将不获豁免印花税,并同时须支付买家印花税.
政府周二晚间发出的新闻稿称,如有公司在今年10月27日(即政府宣布调整额外印花税及引进新增买家印花税翌日)或后将物业转让予其子公司,而于物业转让日后起计两年内将该子公司股权转予其他非相联法人团体或人士,该公司的物业转让将不获豁免印花税.
此外,该等公司须于股权转让后30天内通知税务局并缴交其物业转让时应付的印花税,即从价印花税以及新增的15%买家印花税.
如子公司于三年内出售有关物业,该公司须缴交经调整的额外印花税税款.
政府表示,现时《印花税条例》第45条为相联法人团体之间进行的不动产转让提供豁免,在一般情况下,如有关转让是相联法人团体之间进行,不论是涉及物业或金钱的转让实质上均属内部行政事宜,而不属于买卖.但该等法人团体的相联关系定义为涉及不少于90%股权或权益,及两者之间的相联关系不得于物业转让两年内终止;否则税务局会向该等团体追收有关物业转让时应付的印花税.
政府上周五(26日)宣布新一轮的楼市措施,包括上调现行特别印花税(SSD)的税率至最高20%、将SSD适用期由原来的两年延长至三年,并首次引入"买家印花税"(BSD),向非香港永久性居民的任何人士或透过公司名义买入物业的买家征收15%税率.
而昨日有报导指出,有发展商看到新例的漏洞,将旗下楼盘余货单位,注入新成立的空壳公司,以协助买家回避15%的买家印花税和特别印花税. (完)
--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。