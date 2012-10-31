〔港报财经评论〕美国选情,影响金股--经济日报10月31日

美国选情,影响金股/ 林瑞芬

港股昨进行结算,恒指收报21,428,跌82点,大市成交额只有460亿港元.期指踏入新的交投月份,估计暂没多大方向,因下周先后有美国总统大选及中国十八大的召开,对中期趋势具决定因素.11月份恒指、国指期货昨都录得跌幅,启示大户暂不心急换马大炒中资股,资金是否由地产股换马中资股干一番之假设,还是要谨慎判断情况的发展.外围有印度、日本及中国续有放宽银根措施,都是美国联储局主席伯南克所致.印度央行宣布降低现金准备金率25个基点到4.25%.日本央行则扩大QE规模.中国人行则继续选择以巨额逆回购的方式向市场放水,昨日公布总额达人民币3,950亿港元的逆回购操作,创下史上单日新高,"放水量"是相当于存款准备金率下调50基点.人行一出手维稳,中国内地银行同业拆息即降,对股市产生微量维稳作用.上证昨收报2,062,微升3.4点.

中国经济何去何从,十八大的召开,确立新的领导班子已成为全球投资者的焦点,重要性不亚于美国总统选举.随着美国总统选举渐逼近,也同大家简评一下选情将对投资产生有甚么可能的影响.罗姆尼虽被看低一线,但也有机会,对股民来讲,会被其对中国强硬的言词所吓怕,怕搞坏中国经济.然而,往绩启示,这只是选举策略.如1992年当选的克林顿,竞选期间也多次攻击中国,但上台后,他就未作出甚么强硬举动.2000年,主张对华强硬的共和党党主席小布殊当选总统,中美关系确曾有过几个月的冷冻期.2011年,中国进口了价值1,221亿美元的美国商品,逾100万人次中国游客赴美,平均每人花费约7,000美元,背后是一个个就业机会,与中国翻脸,两败俱伤,美国可能伤得更伤.

QE3再度推高金价,纽约期金曾高见近1,800美元,最近曾回落近1,700美元,总统结果对其后市影响却是意见分歧.负面而论,是利淡金价.美报被指摘伯南克"操控货币",似乎是罗姆尼阵营发功,若其上场势必于2014年终止伯南克任期,那量宽的措施或划上句号,黄金作为抗通胀的作用大减,对金价构成打击.相反,奥马巴连任,延续量宽的措施可能性在,对金价有利.还有一个见解是,不论奥马巴还是罗姆尼,上场就是面对美国政府债台高筑的乱摊子,债减以通胀冲销阴谋论确立的话,黄金仍是抗通胀的其中之选择,对中期金价都是有利.配合技术分析而论,金价回至现水平,是今年5月至9月升浪的0.382倍下调目标.如穿1,670美元,越0.5倍跌幅兼失守短期升轨,那表示QE3推手完结.相反,保持升势再挑战1,800美元.(009)

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内银季绩不俗,首选工行建行/ 余少文

九行全数披露第三季业绩,普遍好过预期,只是人民银行今年中两度减息的影响,大部分银行净息差虽然下跌,但龙头股工商银行(1398.HK)和建设银行(0939.HK)净息差不跌反升,依然是内银股首选.国企指数反弹一日后再跌,昨日跌87点或0.8%,收10,458点,成交额119亿港元,只有三分一主板H股可以逆市上升,内银股更全线下跌.至于红筹指数升11点或0.3%,收4,147点,成交额42亿港元,由内房股和能源股所推动.由于内银股目前占国指比重逾41%,国指要冲击11,000点、甚至乎12,000点,内银股始终是关键所在.而九行昨日全数披露今年首三季业绩,九行首三季合计盈利7,097亿元人民币,同比增长15%.而第三季则合赚2,325亿元人民币,同比增长14%.当中最赚钱银行依然是工行,首三季赚1,856亿元人民币,第三季则赚624亿元人民币.其次是建行.

内银股未来盈利会持续放缓,已结束高增长时代,跟中国移动(0941.HK)情况相似.以彭博综合证券商预测数字作粗略计算,九行今年平均增幅只有8%,只有建行、农业银行(1288.HK)、重庆农村银行(3618.HK)和招商银行(3968.HK)可保双位数增长,如以未来三年盈利作复合增长计算,九行平均每年增幅只有6%,即2013年和2014年盈利放缓幅度会扩大,只有农行和重农行可保双位数增长.内银股盈利放缓,或多或少跟利率自由化因素影响,加上央行今年中两度减息,已令大部分内银股第三季净息差下降,降幅最大是中信银行(0998.HK)和民生银行(1988.HK),对比去年底下跌幅度达0.3%或以上,但建行和中行较去年底回升外,也高于今年第一、二季净息差.至于工行没有透露净息差数字,只表示首三季净息差上升是盈利增长17%的原因之一.

当然,银监会应会将中国内地银行监管指标作分阶段实施,对于内银股的融资压力可以缓和下来,尤其九行中除了招行的核心资本充足率偏低,融资压力较大外,其他可谓达到银监会要求,尤以重农行、交通银行(3328.HK)和建行最高.只可惜彭博预期交行未来三年盈利表现会是内银股中最差,未来三年盈利只有零增长甚至乎轻微下跌,或是内银股中最弱势.内银股中,始终秤高工行和建行,工行未来三年每股盈利复合增长只有7%,跟建行相若,加上一众内银股中都要面对盈利放缓问题,以及预测息率维持在3.7厘至6.2厘不等,平均预测息率约5.1厘,工行和建行仍有5.4厘以上,若然各方面因素比较都相差不远,行业龙头始终可以看高一线.当然,若然中国内地经济崩溃,又或经济继续下滑,则内银股作为经济寒暑表,是会首当其冲.(010)