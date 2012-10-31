〔港报社评〕借仲裁东风,缩红隧车龙--星岛日报10月31日

欧洲股市：受企业季报推动收涨，银行股触及三周高位
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
东区海底隧道加费申请,仲裁失利,未来3年多专营期满前加费的机会微乎其微,增加了政府调节增加东隧车流,纾缓红磡海底隧道挤塞的空间.
三条过海隧道车流量严重失衡,收费最低的红隧,出入口由早到晚都大排车龙,车流量较小的东西两隧则不断加费.市民诟病这现象多年,希望透过较合理的收费模式,来调节三隧车流,建议包括由政府回购东西隧取得收费主导权、延长专营权换取东西隧减费、补贴东西隧收费等.
无论是"买断"还是延长专营权,都涉及财政补贴,专营商肯定不会"贱卖"给政府,政府如果同意付出溢价,以现时的政治环境,很容易被质疑"明益"财团,变成"官商勾结"的政治炸弹.
因此,利用红隧加费的额外收益来补贴其他两隧收费,一加一减调节车流,成为机会较高的选择,目前"东减红加"比"西减红加"容易奏效.顾问公司估计,如果红隧私家车收费加5元,补贴东隧减5元,其他车辆收费按比例加减,可望把红隧车龙缩短一半.
东隧专营权到2016年8月届满,只余不足4年时间,以今次经验,由申请加费到仲裁出结果,要耗时2年,东隧又没有必胜把握.因此,未来东隧加费机会较低.
加费财路不通,促使东隧寄望增加车流增添收入,为"红加东减"添助力.政府宜把握机会,争取早日谈判落实,落实过程要有透明度,加减幅度要顾及市民负担和接受程度,避免引发新的政治炸弹,早日缩短红隧车龙.(A06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。