〔港报社评〕借仲裁东风,缩红隧车龙--星岛日报10月31日

东区海底隧道加费申请,仲裁失利,未来3年多专营期满前加费的机会微乎其微,增加了政府调节增加东隧车流,纾缓红磡海底隧道挤塞的空间.

三条过海隧道车流量严重失衡,收费最低的红隧,出入口由早到晚都大排车龙,车流量较小的东西两隧则不断加费.市民诟病这现象多年,希望透过较合理的收费模式,来调节三隧车流,建议包括由政府回购东西隧取得收费主导权、延长专营权换取东西隧减费、补贴东西隧收费等.

无论是"买断"还是延长专营权,都涉及财政补贴,专营商肯定不会"贱卖"给政府,政府如果同意付出溢价,以现时的政治环境,很容易被质疑"明益"财团,变成"官商勾结"的政治炸弹.

因此,利用红隧加费的额外收益来补贴其他两隧收费,一加一减调节车流,成为机会较高的选择,目前"东减红加"比"西减红加"容易奏效.顾问公司估计,如果红隧私家车收费加5元,补贴东隧减5元,其他车辆收费按比例加减,可望把红隧车龙缩短一半.

东隧专营权到2016年8月届满,只余不足4年时间,以今次经验,由申请加费到仲裁出结果,要耗时2年,东隧又没有必胜把握.因此,未来东隧加费机会较低.

加费财路不通,促使东隧寄望增加车流增添收入,为"红加东减"添助力.政府宜把握机会,争取早日谈判落实,落实过程要有透明度,加减幅度要顾及市民负担和接受程度,避免引发新的政治炸弹,早日缩短红隧车龙.(A06)