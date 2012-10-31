〔港报社评〕"九二共识"凸显香港特殊地位--文汇报10月31日

欧洲股市：受企业季报推动收涨，银行股触及三周高位
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
"九二共识"20周年系列活动昨日起在香港隆重举行,来自两岸四地的嘉宾共聚一堂,一同回顾两岸关系在过去20年来的发展,也表达两岸炎黄子孙对两岸关系持续和平发展的共同心愿.
没有"九二共识",就没有两岸协商.两岸20年的交往历史证明:只有坚持"九二共识",才有利于两岸和平发展.李登辉、陈水扁执政时期,背离或否定"九二共识",后果是两岸协商中断,和平无法保障.2008年国民党在台湾重新执政,在坚持"九二共识"的前提下,两岸关系迅速发展,直航"三通"、旅游、司法互助、医药卫生、ECFA、投资保障不断落实,为两岸人民带来巨大的实质利好.
今年以来,民进党内部对于如何处理两岸关系出现了某些积极变化,值得欢迎.前不久访问大陆的民进党大老谢长廷提出"宪法各表",被认为是民进党内最接近"九二共识"的论述,绿营的有识之士应更进一步,在实质上承认"九二共识",为民进党与大陆沟通接触建立共识基础,以利巩固两岸关系发展成果,推动两岸关系长期和平发展.
长期以来,香港既是两岸经贸往来的平台,更是两岸政治接触的重要桥梁.在"一国两制"率先垂范之地的香港,举办"九二共识"20周年系列活动,可以增进香港同胞对"九二共识"的认识,增加台湾社会对香港社会发展和"一国两制"实践的了解.港台关系是两岸关系的"特殊组成部分",香港在两岸和平发展中扮演不可或缺的桥梁角色.香港应尽早与台湾签署类似CEPA的双边自由贸易协议,为两岸关系发展提供更佳的体制试验和经验.(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。