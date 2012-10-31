〔港报社评〕"九二共识"凸显香港特殊地位--文汇报10月31日

"九二共识"20周年系列活动昨日起在香港隆重举行,来自两岸四地的嘉宾共聚一堂,一同回顾两岸关系在过去20年来的发展,也表达两岸炎黄子孙对两岸关系持续和平发展的共同心愿.

没有"九二共识",就没有两岸协商.两岸20年的交往历史证明:只有坚持"九二共识",才有利于两岸和平发展.李登辉、陈水扁执政时期,背离或否定"九二共识",后果是两岸协商中断,和平无法保障.2008年国民党在台湾重新执政,在坚持"九二共识"的前提下,两岸关系迅速发展,直航"三通"、旅游、司法互助、医药卫生、ECFA、投资保障不断落实,为两岸人民带来巨大的实质利好.

今年以来,民进党内部对于如何处理两岸关系出现了某些积极变化,值得欢迎.前不久访问大陆的民进党大老谢长廷提出"宪法各表",被认为是民进党内最接近"九二共识"的论述,绿营的有识之士应更进一步,在实质上承认"九二共识",为民进党与大陆沟通接触建立共识基础,以利巩固两岸关系发展成果,推动两岸关系长期和平发展.

长期以来,香港既是两岸经贸往来的平台,更是两岸政治接触的重要桥梁.在"一国两制"率先垂范之地的香港,举办"九二共识"20周年系列活动,可以增进香港同胞对"九二共识"的认识,增加台湾社会对香港社会发展和"一国两制"实践的了解.港台关系是两岸关系的"特殊组成部分",香港在两岸和平发展中扮演不可或缺的桥梁角色.香港应尽早与台湾签署类似CEPA的双边自由贸易协议,为两岸关系发展提供更佳的体制试验和经验.(A02)