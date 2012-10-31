〔港报社评〕卖楼被质疑利益冲突,林奋强应避瓜田李下--明报10月31日

行政会议成员林奋强近期卖了2个物业,都在政府推出两招遏止炒卖之前,被质疑是否涉及利益冲突,从已知情况看来,林奋强藉掌握政府资讯卖楼套现牟利的可能性较低;不过,他仍然应该全面详细交代,包括他声言还会出售一些物业的情况,增加透明度.

行政会议召集人林焕光透露,行会上周五(26日)下午开会前,并不知道会议涉及税务等管理需求的政策,他认为林奋强事前不会知道政府推出稳定楼市措施.他本月21日离港,27日返港,按已知时序,林奋强应该不会知道政府的招数.林奋强已出售的宝华轩2个单位,据知代理分别叫价1,060 万和1,050 万港元,它们分别以995 万和965万成交,他透露曾经跟地产代理讲过,若最终成交价高过他的要价,多了的归代理所有.所以,这2个单位的市场叫价,若证实是物业代理的意思,则林奋强掌握政策走向而赚尽的质疑,也难以成立.不过,即使如此,林奋强仍然应该全面详细交代,回答质疑,立此存照,以昭公信.

即使林奋强并未以权牟利,但是放在行会成员的框架检视,仍有可议之处.他没有认识到作为行会成员而卖楼的敏感性,当日若他果断地卖完应售物业后,才成为行会成员,则今日就毋须面对那么多质疑.

有记者问林奋强是否敏感度不足,他表示永远有改善空间,但是不太想敏感度如某些传媒那么高,从答问看来,林奋强对记者的质疑大概不以为然.公正无私要让人看得到,而非嘴巴说说就可以使人相信. 连瓜田不纳履、李下不整冠的道理也不懂,在高度政治化的香港社会,必然碰壁连连.(A02)