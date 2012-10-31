〔港报社评〕卖楼被质疑利益冲突,林奋强应避瓜田李下--明报10月31日

欧洲股市：受企业季报推动收涨，银行股触及三周高位
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
行政会议成员林奋强近期卖了2个物业,都在政府推出两招遏止炒卖之前,被质疑是否涉及利益冲突,从已知情况看来,林奋强藉掌握政府资讯卖楼套现牟利的可能性较低;不过,他仍然应该全面详细交代,包括他声言还会出售一些物业的情况,增加透明度.
行政会议召集人林焕光透露,行会上周五(26日)下午开会前,并不知道会议涉及税务等管理需求的政策,他认为林奋强事前不会知道政府推出稳定楼市措施.他本月21日离港,27日返港,按已知时序,林奋强应该不会知道政府的招数.林奋强已出售的宝华轩2个单位,据知代理分别叫价1,060 万和1,050 万港元,它们分别以995 万和965万成交,他透露曾经跟地产代理讲过,若最终成交价高过他的要价,多了的归代理所有.所以,这2个单位的市场叫价,若证实是物业代理的意思,则林奋强掌握政策走向而赚尽的质疑,也难以成立.不过,即使如此,林奋强仍然应该全面详细交代,回答质疑,立此存照,以昭公信.
即使林奋强并未以权牟利,但是放在行会成员的框架检视,仍有可议之处.他没有认识到作为行会成员而卖楼的敏感性,当日若他果断地卖完应售物业后,才成为行会成员,则今日就毋须面对那么多质疑.
有记者问林奋强是否敏感度不足,他表示永远有改善空间,但是不太想敏感度如某些传媒那么高,从答问看来,林奋强对记者的质疑大概不以为然.公正无私要让人看得到,而非嘴巴说说就可以使人相信. 连瓜田不纳履、李下不整冠的道理也不懂,在高度政治化的香港社会,必然碰壁连连.(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。