〔港报社评〕日本加码放水,衰退阴霾难消--信报10月31日

日本央行进一步货币量化宽松,昨天宣布扩大资产购买规模至91万亿日圆,同时下调今明两年经济预测.消息公布后,日圆汇价回升,日股则下跌近1%,影响之下,港股亦受牵连.照目前日本经济形势看,央行加码量宽,未必能够避免通缩之患,而且经济衰退风险亦有上升之忧.

日本内阁日前正式批准政府出资近4,300亿日圆的紧急经济刺激对策,包括提供补贴和税务优惠,以鼓励企业投资.但刺激规模即使加上地方政府承担的部分,也显得力量有限,因而央行加强量化宽松,已属意料中事.由于日本经济高度外向,如今欧美景气低沉,要刺激经济成长,除持续进行货币量宽外,可谓选择无多.

然而,出口表现却每下愈况.九月贸易逆差高逾5,500亿日圆,工业生产环比下降逾4%,景气前景令人担心;加上中日两国钓鱼岛主权纠纷,冲击两国经贸活动,有当地经济学家估计,今年第四季GDP环比可能萎缩零点8%.

日本经济迄今缺乏拉动增长的有力引擎.央行昨天再扩大购买资产规模,并维持利率在0-0.1%水平不变,流动性充斥,但能否扭转通缩之忧,刺激企业投资,委实无法令人乐观.可以说,日本一直无法摆脱“流动性陷阱”的困扰.

企业投资意欲低迷,加上圆汇高企,日本近年不断加快海外投资,利用外汇储备支持企业海外并购和投资自然资源,进一步加剧国内产业空心化,企业萎缩,导致国内投资减少,削弱经济的增长动力.

财务大臣城岛光力强调,只有政府与央行协调一致,才能使日本经济走出通缩;亦只有通过经济结构改革和货币宽松多管齐下,才能扭转日本经济的顽疾.不过,要改变经济外向型并不容易,基于人口老龄化趋势变本加厉,内需严重不足,难怪有分析认为,日本已进入了温和衰退状态.

如今利率几乎已抵零水平,再无下调余地,资产购买计划已然成为央行最主要的政策工具.但消费与投资皆疲弱不振,物价低沉难起,企业投资意欲低迷,即使货币进一步量化宽松,不断加大流动性,恐怕也不容易扭转乾坤.(A02)