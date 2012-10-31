〔港报社评〕环球经济差滥印钞,中港须防范--经济日报10月31日

日本昨加码量宽,印度亦降存准率,凸显放水早非欧美央行专利.在环球经济放缓下,各国央行均图以放水撑经济,惟资金未进实体经济,仅在资产市场逐利.热钱四窜但经济难振,将成今明两年全球最大困扰,中港尤须警惕.

现时各国央行正陷困局,就是在明知放水难刺激经济,却又不得不一再放水为半死不活的经济打兴奋剂.因一旦停止落药,本已摇摇欲坠的经济恐急速恶化,此令各国央行陷入经济愈差、愈要放水、经济却又疲不能兴、被迫继续放水的循环之中.

各国央行曾在08年金融海啸后相继放水,经济亦短时间内靠稳好转,个中关键是各国政府还推出财政政策,如减税、增加开支、补贴消费等配套,将央行释出的资金尽量引导向实体经济.如今发达国政府却债台高筑,重债国如西班牙与希腊更被迫忙于削赤,美国明年又恐堕财政悬崖,要削减相当每年生产总值4%的开支,难有余力加推财政政策撑经济.

故在财政政策绑手绑脚下,只能靠央行放水唱撑经济独脚戏.惟欧美等发达国的消费者在楼市调整、失业率高企下,仍需继续去杠杆化重整财政;大企业虽不缺钱,如标普五百指数企业的现金持有量达历史新高,但在经济前景欠佳下不愿大举投资;中小企业却又难获银行信贷.发达国的需求大幅萎缩,在政府无力填补需求下,单靠央行放水,难推动实体经济需求.

发达国需求锐减,已影响新兴国出口,打击新兴国经济.且就算有巨大内部市场的新兴国如印度,亦因改革停滞等原因,使经济放缓雪上加霜.故新兴国央行亦只有无奈地放水为经济吊盐水,如印度央行连续两月降存准率、巴西央行更连续十次减息.但发达国需求疲弱,新兴国放水亦难振投资,只会造成资金进一步泛滥.

环顾全球,主要经济体中只有中国政府今明两年有较强实力催谷消费与投资,经济增长可保持约7.5-8%,在全球鹤立鸡群,泛滥资金在全球低息环境下逐利,恐将大举涌向中国与香港.本港金管局昨两周内第五度在市场接钱,恐热钱将陆续有来,冲击中港资产市场,中央与港府须打醒十二分精神.(A08)