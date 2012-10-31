〔中港股业绩〕中石油三季度净利降33%逊预期,H股早盘一度逆市跌近4%(更新版)

(新增细节和分析师观点)

* 三季度净利同比下降33%,逊于市场预期

* 受累于销售进口天然气亏损增加

* 炼油与化工业务亏损按年持平

* 前三季净利仅及市场全年预测的64%

* 分析师仍寄望国内天然气价改革带来盈利增长动力

记者 雷美珍

路透香港10月31日电---中国最大油气生产商--中国石油天然气股份有限公司(0857.HK)(601857.SS)第三季度净利润同比下降33.3%,低于市场预期,主要受累于销售进口天然气业务亏损增加,以及炼油与化工业务持续亏损.

受累于业绩消息,中石油H股周三早盘一度逆市跌近4%,低探10.38港元的逾两周低位.

中石油周二晚公告显示,按国际会计准则,2012年7-9月净利为249.3亿元人民币,去年同期为373.99亿元.根据汤森路透综合四名分析师预测其第三季度净利为292亿元.

"前三季度实现营业额15,982.69亿元,同比增长7.8%."中石油称,"但受进口天然气数量增加、进销价格倒挂和国内成品油价格宏观调控等因素影响,净利同比减少."

今年首九个月该公司净利同比减少15.9%,至869.56亿元;每股盈利为0.48元.其中,天然气与管道业务经营利润8.85亿元,比去年同期132.33亿元大幅减少;炼油与化工业务亏损约374亿元,与去年同期蚀384亿元大致持平.

中石油前三季度净仅及市场全年预测的64%.汤森路透综合33名分析师预测,中石油2012年度净利为1,352亿元.

投行麦格理的报告称,业绩的消息会令中石油今天股价走低,但该行相信长期而言,中石油可望受惠于中国庞大且快速增长的天然气消费.

"尽管中期而言公司的获利会受到炼油和进口天然气业务的蚕食,但凭藉上游业务的增长潜力,中石油理应获得较高的评级."该行分析师James Hubbard在报告中称,维持对中石油投资评级为"优于大市"及目标价12港元.

中石油三季度业绩令人失望,其主要竞争对手中国石化(0386.HK)(600028.SS)和中海油(0883.HK)同期则给出亮丽的成绩单,令股价获得支持.

中石化三季度净利为183.26亿元,按季增长65%,同比则下跌9.4%,并好于市场预期.[ID:nSH0118599]而专注于上游业务的中海油此前称,第三季油气净产量明显上升,公司高管称,料四季度维持强劲,全年计并可望超出目标.[ID:nSH0118231]

中石油的季报显示,首九个月的石油及天然气产量按年增长3.9%,至9.969亿桶油当量;期内平均实现油价每桶103.62美元,按年下降0.2%.

中石油H股周三早盘收跌3.33%,报10.44港元;其A股跌0.69%,报8.68元人民币;均逊于大盘表现.(完)

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