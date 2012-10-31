〔香港数据〕9月份M-3货币供应按年增加10.9%--金管局

欧洲股市：受企业季报推动收涨，银行股触及三周高位
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透香港10月31日电---香港金融管理局(HKMA)周三公布9月份货币供应数据,其中M-3货币供应按年增加10.9%.具体变幅如下(单位为%):
9/2012 8/2012 9/2011
港元 M-3(按年) +10.9 8.5 -0.4
港元 M-2(按年) +11.0 8.6 -0.3
港元 M-1(按年) +10.3 8.7 -6.0
港元 M-1(按年)* +10.2 8.6 5.7
有形贸易贷款额(按年计) +5.8 7.9 48.0
其它本地贷款额(按年计) +2.8 2.1 12.7
港元 M-3(按月) +2.1 1.5 -0.1
港元 M-2(按月) +2.1 1.5 -0.1
港元 M-1(按月) +3.3 0.6 1.8
港元 M-1(按月)* +0.4 0.6 -1.2 (完)
注: * 经季节因素调整. (完)
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--记者 李珊珊; 审校 曾祥进
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
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路透芝加哥2月15日 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆 压榨及加工数据如下: 2017年1月 2016年12月 2016年1月 压榨量(1,000蒲式耳) 160,621 160,176 150,453 豆粕出口量(短吨) 891,143 949,615 686,493 豆粕产量(短吨) 3,770,034 3,751,238 3,560,987 出粕率(磅/蒲式耳) 46.94 46.84 47.34 豆油产量(百万磅) 1,870.54 1,860.69 1,758.38 出油率(磅/蒲式耳) 11.65 11.62 11.69 豆油库存(1,000磅) 290,352 265,532 302,881(完) (编译 刘静；审校 李军)