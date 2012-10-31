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货币新闻 | 2012年 10月 31日 星期三 18:05 BJT

〔香港数据〕9月份M-3货币供应按年增加10.9%--金管局

路透香港10月31日电---香港金融管理局(HKMA)周三公布9月份货币供应数据,其中M-3货币供应按年增加10.9%.具体变幅如下(单位为%):

9/2012 8/2012 9/2011

港元 M-3(按年) +10.9 8.5 -0.4

港元 M-2(按年) +11.0 8.6 -0.3

港元 M-1(按年) +10.3 8.7 -6.0

港元 M-1(按年)* +10.2 8.6 5.7

有形贸易贷款额(按年计) +5.8 7.9 48.0

其它本地贷款额(按年计) +2.8 2.1 12.7

港元 M-3(按月) +2.1 1.5 -0.1

港元 M-2(按月) +2.1 1.5 -0.1

港元 M-1(按月) +3.3 0.6 1.8

港元 M-1(按月)* +0.4 0.6 -1.2 (完)

注: * 经季节因素调整. (完)

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浏览香港金管局刊登于网页的声明,请点选:(here)

--记者 李珊珊; 审校 曾祥进

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