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货币新闻 | 2012年 10月 31日 星期三 16:20 BJT

〔香港股市〕恒指收高1%,全月涨3.8%为连续第二个月上涨

路透香港10月31日电---香港股市周三从近两周低位反弹收高1%,本月累计收高且为连续第二个月上涨.中国最大规模银行--中国工商银行此前公布的第三季获利超越预期.

香港恒生指数.HSI收升1%,报21,641.8点,全月累计上涨3.8%;恒生国企指数.HSCE收高1.2%,全月收涨7.6%.

内地股市方面,沪深300指数.CSI300收升0.7%,但本月下滑1.7%.沪综指.SSEC涨0.3%,本月累计则下跌0.8%.

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