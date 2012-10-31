〔香港数据〕9月底止外汇基金总资产增加至26,465亿港元--金管局

路透香港10月31日电---香港金融管理局(HKMA)周三公布,截至9月底止的外汇基金总资产为26,465亿港元,较8月底的25,606亿增加859亿港元.

外汇基金主要用以支持港元.香港自1983年起即实行港元与美元挂钩的联系汇率制度.(完)