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货币新闻 | 2012年 10月 31日 星期三 17:41 BJT

〔香港数据〕9月底止外汇基金总资产增加至26,465亿港元--金管局

路透香港10月31日电---香港金融管理局(HKMA)周三公布,截至9月底止的外汇基金总资产为26,465亿港元,较8月底的25,606亿增加859亿港元.

其中,外币资产增加491亿港元,港元资产增加367亿港元.

外汇基金主要用以支持港元.香港自1983年起即实行港元与美元挂钩的联系汇率制度.(完)

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--记者 李珊珊; 审校 曾祥进

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