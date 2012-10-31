〔香港新股〕四季度IPO市场回暖,全年集资额料高至900亿港元--德勤

路透香港10月31日电---随着中国和美国经济出现好转迹象,近日开始有资金流入香港市场,或对呆滞的首次公开发售(IPO)活动带来转机.专业服务机构德勤周三称,预计今年四季度香港IPO市场回暖,全年集资额料高至900亿港元.

德勤指出,近年香港是全球最大的IPO市场,但今年首10个月共有51支新股上市,集资总额只有489亿港元,按年下降78%,并创下自2004年以来新低,主要受到市场气氛低迷和全球经济放缓影响.

以全球集资额计,香港从第一位下滑至第六位,落后于纳斯达克、纽约证券交易所、东京证券交易所、深圳证券交易所和吉隆坡证券交易所,但仍然领先上海证券交易所.

德勤中国全国上市业务组联席主管合伙人欧振兴在记者会上表示,香港在过去连续三年带领全球IPO市场后,今年已失去优势,预计到今年约有65间公司将在香港上市,筹集约700-900亿港元,明显低于去年接近2,000亿港元的水平.

"很多(准备上市)客人正在注意四季度走势,只要中国经济表现不太差,相信会有更多IPO,但规模不会太大."他并指出,随着美国支持经济方案以及欧洲央行推行直接货币交易计划,9月以来市场气氛上扬,同时美联储第三轮量化宽松政策增加市场流动资金,也进一步推动了市场的发展.

因市况低迷,今年5月和9月香港IPO出缺,此前押后上市的光大银行(601818.SS)、中国人保、中铝矿业国际等有望在余下一个季度内出笼,这些公司集资金额在数亿美元至数十亿美元不等.

至于中国A股市场IPO活动在首10个月亦失去动力,主要由于综合指数表现未如理想,且上市申请审核放缓.只有153间企业新上市,去年则有243间;集资额亦从去年同期2,495亿元人民币降至1,034亿元,跌幅59%.

欧振兴说,A股市场呈现矛盾的现象,尽管政策鼓励降低市盈率,但逾七成新上市公司的市盈率仍达20-40倍.另一方面,由于市场需求疲弱,平均交易规模和五大新股集资额均大幅下跌.

德勤并预计,今年A股IPO只有170间,比去年减少40%;集资总额1,200-1,400亿元,按年减少50-57%.(完)