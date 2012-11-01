《香港报摘》--经济日报11月1日

* 要闻版头条:

--香港政府刚出两项措施遏抑楼市,并继续增加土地供应.消息指,政府早前锁定15幅绿化地带改建住宅,现增至26幅,集中在大埔、沙田、屯门、元朗及西贡等地,料可提供约8,000个单位供应,政府不排除收地发展.

* 其他:

--环球经济波动,雇主对加薪转趋保守.香港雇主联会向逾550家聘有近50万员工的企业,发出明年加薪指引,建议加幅0-3.5%,部分公司业绩差或雇员表现不佳者,可能要冻薪.

--便服零售商佐丹奴(0709.HK)第三季销售额12.7亿港元,按年减少5%,符合预期;而毛利率及存货续改善,则是业绩亮点.

--内地水泥股第三季业绩相继揭盅,除中国建材(3323.HK)第三季纯利录得按季增长外,中材股份(1893.HK)及海螺水泥(0914.HK)(600585.SS)净利按季分别跌45.6%及近39%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 张喜良

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