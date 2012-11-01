《香港报摘》--经济日报11月1日

纽约期市：纽约可可继续从多年低点反弹，罗布斯塔咖啡期货上涨
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
* 要闻版头条:
--香港政府刚出两项措施遏抑楼市,并继续增加土地供应.消息指,政府早前锁定15幅绿化地带改建住宅,现增至26幅,集中在大埔、沙田、屯门、元朗及西贡等地,料可提供约8,000个单位供应,政府不排除收地发展.
* 其他:
--环球经济波动,雇主对加薪转趋保守.香港雇主联会向逾550家聘有近50万员工的企业,发出明年加薪指引,建议加幅0-3.5%,部分公司业绩差或雇员表现不佳者,可能要冻薪.
--便服零售商佐丹奴(0709.HK)第三季销售额12.7亿港元,按年减少5%,符合预期;而毛利率及存货续改善,则是业绩亮点.
--内地水泥股第三季业绩相继揭盅,除中国建材(3323.HK)第三季纯利录得按季增长外,中材股份(1893.HK)及海螺水泥(0914.HK)(600585.SS)净利按季分别跌45.6%及近39%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 张喜良
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
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路透伦敦2月16日 - 伦敦金属交易所(LME)镍价周四升至两个月高位，因在最大镍矿石出产国菲律宾暂停多个矿场生产，并决定取消未开发矿场合约后，对镍供应的担忧不断加重。
路透伦敦2月16日 - 欧洲股市周四下滑，此前连升七个交易日，因金属价格走软打压矿业股，且工程集团Cobham业绩疲弱拖累股价暴跌。