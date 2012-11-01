《香港报摘》--信报11月1日

纽约期市：纽约可可继续从多年低点反弹，罗布斯塔咖啡期货上涨
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
* 要闻版头条:
--强积金(MPF)"半自由行"今天正式实施,本港235万名雇员,今天起可选择把自己的供款及累计权益转移到心仪的强积金受托人.多家受托人已磨拳擦掌,先后推出各类优惠.其中友邦为转移供款户口的客户提供最高首年0.45%基金管理费回扣优惠吸纳客户.
* 其他:
--人保集团计划在港上市集资约25亿至30亿美元的计划如箭在弦,预料最快可于本月中下旬开始接受股份认购的申报.
--以烧鹅驰名的著名食肆镛记酒家股权纠纷案昨天宣判,高等法院驳回已故甘家长子甘健成的清盘申请,镛记将维持现状,由持股55%的二子甘琨礼控制.甘琨礼一方满意判决,但甘健成两名儿子扬言会离开镛记自立门户.
--阳光油砂(2012.HK)联席董事长沈松宁表示,公司计划到加拿大作第二上市,料将于今年年底前进行.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 黄凯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
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香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透伦敦2月16日 - 伦敦金属交易所(LME)镍价周四升至两个月高位，因在最大镍矿石出产国菲律宾暂停多个矿场生产，并决定取消未开发矿场合约后，对镍供应的担忧不断加重。
路透伦敦2月16日 - 欧洲股市周四下滑，此前连升七个交易日，因金属价格走软打压矿业股，且工程集团Cobham业绩疲弱拖累股价暴跌。