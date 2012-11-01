《香港报摘》--信报11月1日

* 要闻版头条:

--强积金(MPF)"半自由行"今天正式实施,本港235万名雇员,今天起可选择把自己的供款及累计权益转移到心仪的强积金受托人.多家受托人已磨拳擦掌,先后推出各类优惠.其中友邦为转移供款户口的客户提供最高首年0.45%基金管理费回扣优惠吸纳客户.

* 其他:

--人保集团计划在港上市集资约25亿至30亿美元的计划如箭在弦,预料最快可于本月中下旬开始接受股份认购的申报.

--以烧鹅驰名的著名食肆镛记酒家股权纠纷案昨天宣判,高等法院驳回已故甘家长子甘健成的清盘申请,镛记将维持现状,由持股55%的二子甘琨礼控制.甘琨礼一方满意判决,但甘健成两名儿子扬言会离开镛记自立门户.

--阳光油砂(2012.HK)联席董事长沈松宁表示,公司计划到加拿大作第二上市,料将于今年年底前进行.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 黄凯

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