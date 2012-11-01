《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--11月1日

路透香港11月1日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7496港元HKD=) 美国股市周三在两日休市后缓慢恢复生机,之前飓风桑迪令美股自19世纪末以来首次因天气因素休市两日.道琼工业指数.DJI收跌10.75点,或0.08%,至13,096.46点.[ID:nSB8568610] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 205.550 -1.18 21514 15.929 -1.06 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 10.770 -1.28 42816 3.339 -1.52 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 55.390 -0.50 126193 85.850 -0.12 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 44.180 1.21 66276 22.825 -0.33 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 135.760 -0.49 33798 10.521 -0.56 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 105.210 1.49 45669 8.153 -0.93 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 49.360 0.16 299660 76.504 0.14 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 58.950 0.34 13966 4.568 -0.90 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 16.090 -1.11 294770 12.469 -1.51 兖州煤业( 1171.HK ) ( YZC.N ) 14.830 3.56 106807 11.493 -1.44 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 31.840 1.43 16168 6.169 -0.51 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 23.230 -0.98 3491 3.600 -1.89 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 17.140 -0.12 3319 1.328 -50.99 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 1.890 0.53 29019 0.293 -3.96 (完) --整理 梁慧仪