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亚洲 | 2012年 11月 1日 星期四 08:13 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--11月1日

路透香港11月1日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7496港元HKD=)

  美国股市周三在两日休市后缓慢恢复生机,之前飓风桑迪令美股自19世纪末以来首次因天气因素休市两日.道琼工业指数.DJI收跌10.75点,或0.08%,至13,096.46点.[ID:nSB8568610]


公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  205.550   -1.18      21514            15.929      -1.06
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   10.770   -1.28      42816             3.339      -1.52
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   55.390   -0.50     126193            85.850      -0.12
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   44.180    1.21      66276            22.825      -0.33
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  135.760   -0.49      33798            10.521      -0.56
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  105.210    1.49      45669             8.153      -0.93
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   49.360    0.16     299660            76.504       0.14
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   58.950    0.34      13966             4.568      -0.90
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   16.090   -1.11     294770            12.469      -1.51
兖州煤业(1171.HK)   (YZC.N)   14.830    3.56     106807            11.493      -1.44
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   31.840    1.43      16168             6.169      -0.51
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   23.230   -0.98       3491             3.600      -1.89
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   17.140   -0.12       3319             1.328     -50.99
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    1.890    0.53      29019             0.293      -3.96 (完)

  --整理 梁慧仪

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