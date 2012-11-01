《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--11月1日

纽约期市：纽约可可继续从多年低点反弹，罗布斯塔咖啡期货上涨
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透香港11月1日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7496港元HKD=) 美国股市周三在两日休市后缓慢恢复生机,之前飓风桑迪令美股自19世纪末以来首次因天气因素休市两日.道琼工业指数.DJI收跌10.75点,或0.08%,至13,096.46点.[ID:nSB8568610] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 205.550 -1.18 21514 15.929 -1.06 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 10.770 -1.28 42816 3.339 -1.52 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 55.390 -0.50 126193 85.850 -0.12 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 44.180 1.21 66276 22.825 -0.33 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 135.760 -0.49 33798 10.521 -0.56 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 105.210 1.49 45669 8.153 -0.93 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 49.360 0.16 299660 76.504 0.14 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 58.950 0.34 13966 4.568 -0.90 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 16.090 -1.11 294770 12.469 -1.51 兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 14.830 3.56 106807 11.493 -1.44 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 31.840 1.43 16168 6.169 -0.51 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 23.230 -0.98 3491 3.600 -1.89 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 17.140 -0.12 3319 1.328 -50.99 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 1.890 0.53 29019 0.293 -3.96 (完) --整理 梁慧仪
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透伦敦2月16日 - 伦敦金属交易所(LME)镍价周四升至两个月高位，因在最大镍矿石出产国菲律宾暂停多个矿场生产，并决定取消未开发矿场合约后，对镍供应的担忧不断加重。
路透伦敦2月16日 - 欧洲股市周四下滑，此前连升七个交易日，因金属价格走软打压矿业股，且工程集团Cobham业绩疲弱拖累股价暴跌。