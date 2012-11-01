《香港重要政经日程》--11月1日-11月7日

纽约期市：纽约可可继续从多年低点反弹，罗布斯塔咖啡期货上涨
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
=====================今日香港主要政经消息==========================
11月1日(周四)
-- 香港行政长官梁振英将赴立法会进行询答.
-- 依利安达(1151.HK)公布第三季业绩.
--09:00 洛阳玻璃股份(1108.HK)于洛阳举行临时股东大会.
--11:00 先进半导体(3355.HK)于上海举行临时股东大会.
--11:00 新海能源(0342.HK)股东特别大会.
--13:30 标准普尔(S&P)记者会,就中国主权评级说明.
*--15:30 恒生银行(0011.HK)推出新服务记者会.
=====================近日香港主要政经消息==========================
11月2日(周五)
-- 亨鑫科技(1085.HK)公布第三季业绩.
--09:00 京客隆(0814.HK)在北京举行股东特别大会.
--10:45 立法会财经事务委员会会议讨论楼市措施.
--15:00 联康生物科技(0690.HK)股东周年大会.
11月5日(周一)
--09:30 铂阳太阳能(0566.HK)股东特别大会.
--09:30 工商银行(1398.HK)在中国举行股东特别大会.
--10:30 公布10月份汇丰PMI.
--11:00 宇阳控股(0117.HK)股东特别大会.
--13:30 山东晨鸣纸业(1812.HK)在中国举行股东特别大会.
--15:00 中国天溢控股(0756.HK)股东周年大会.
-- 龙源电力(0916.HK)公布第三季业绩.
-- 中芯国际(0981.HK)公布第三季业绩.
-- 中盈国金(0766.HK)公布中期业绩.
11月6日(周二)
--10:00 数码通(0315.HK)股东周年大会.
--10:30 黛丽斯(0333.HK)股东周年大会.
--10:30 亚洲果业(0073.HK)股东周年大会.
--11:00 泰丰国际(0724.HK)股东特别大会.
*11月7日(周三)
-- 公布10月份外汇储备资产数字.
-- 瑞声科技(2018.HK)公布第三季业绩.
-- 港交所(0388.HK)公布第三季业绩.
-- 领汇(0823.HK)公布中期业绩.
--11:00 高银金融(0530.HK)股东特别大会.
--09:30 香港资源控股(2882.HK)股东周年大会.
--15:00 松景科技(1079.HK)股东周年大会.
--10:00 新沣集团(1223.HK)股东特别大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 梁慧仪
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透伦敦2月16日 - 伦敦金属交易所(LME)镍价周四升至两个月高位，因在最大镍矿石出产国菲律宾暂停多个矿场生产，并决定取消未开发矿场合约后，对镍供应的担忧不断加重。
路透伦敦2月16日 - 欧洲股市周四下滑，此前连升七个交易日，因金属价格走软打压矿业股，且工程集团Cobham业绩疲弱拖累股价暴跌。