《香港报摘》--其他报纸重要消息11月1日

* 明报:

--市场消息指,长实(0001.HK)系内荃湾朗逸峰、将军澳首都周三(10月31日)合共售出近40个车位,料套现逾1,000万港元.

--据消息指,地产建设商会最快周五(2日)开会,讨论新措施对楼市影响,并有意向政府提出书面意见.据了解,发展商普遍认为,短期内楼市成交量持续受压,建议政府及早厘清措施细节.

* 星岛日报:

--为增加住宅供应,当局正检讨多个地区的发展密度.据悉,将军澳第65C区和第68B区的住用地积比率,分别建议增至3.3倍和2.4倍,令可建单位数目增加15%,达到3,300个,而部分位置的楼宇更估计可增建约28层.

--丽新发展(0488.HK)副主席兼执行董事周福安表示,集团会继续积极投地,同时希望在未来一两年内,在中、港两地增加120万尺收租物业,令日后收租业务占整体盈利七成,物业发展及销售占三成.

--屋宇署公布,今年1至9月住宅动工量累计13,396伙.市场估计按政府积极推地增加楼宇供应下,全年住宅动工量将达2万个单位的水平. (C02)

* 苹果日报:

--恒基地产(0012.HK)及新世界发展(0017.HK)合作的元朗项目--尚悦,周三(10月31日)新增内地客入市个案.美联物业营业经理叶明辉表示,一名来自安徽省的内地女子以417.6万港元,购入一个低层603方尺两房单位,买家印花税涉约63万港元.

--内衣品牌及零售企业安莉芳(1388.HK)公布,7至9月整体销售按年上升14%,其中经营逾一年的店舖,同店销售保持增长,速度较上两季有所放缓.

--汇丰(0005.HK)(HSBA.L)宣布伙拍Visa,方便用户以手机透过Visa payWave终端机支付500港元以下的信用卡交易;而恒生(0011.HK)亦会今天宣布推出同类服务,更伙拍金融管理局、信用卡公司等高层一起出席.

* 文汇报:

--中国中铁(0390.HK)(601390.SS)公布,按中国会计准则截至2012年9月30日止,第三季录得股东净利润18.82亿元人民币,同比大增67.54%.

--由长实集团(0001.HK)发展的北京顺义中央别墅区"誉皇殿"二期,于上周六(27日)正式开售,首批50套大宅在开售仅两小时已极速售罄,套现逾6亿元人民币,最高均价近每平米3.5万元人民币,创该楼盘新高价.

* 大公报:

--从事多媒体、增值电讯及资讯管理服务的金利通(8256.HK),考虑将网上招聘服务金饭碗(GBjobs)分拆上市.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 黄凯

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]