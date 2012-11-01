〔香港个股〕同仁堂科技再度申请分拆海外销售业务在创业板上市,早盘微涨

路透香港11月1日电---主要从事生产及销售中药产品业务的同仁堂科技(1666.HK)称,再度向联交所申请分拆其海外销售业务在创业板上市,此举有助公司专注发展中国国内业务;其股份周四早盘初段涨逾1%.

随着中国和美国经济出现好转迹象,近日开始有资金流入香港市场,或对呆滞的首次公开发售(IPO)活动带来转机,促使有意上市的公司重新关注市场走势.

同仁堂科技早于2010年拟分拆同仁堂国药于创业板上市,惟有关申请于去年8月失效.今年6月公司再度向联交所递交经修改后的分拆建议,其后获联交所认可进行,遂于10月31日正式重新申请.

"有关建议分拆之详情,包括股份发售之规模及架构、本公司减持同仁堂国药权益之幅度、股份发售所得款项拟作用途及预期时间表,尚未落实."同仁堂科技周三晚间在公告中称.

同仁堂国药集团主要从事中药和保健产品的海外分销网络之营运,其透过该网络在中国以外市场进行中药和保健产品的零售、批发及提供中药保健服务.

现时同仁堂科技及其控股股东--北京同仁堂股份(600085.SS)分别持有同仁堂国药53.09%及46.91%的股份,预计完成分拆后,同仁堂科技仍将为同仁堂科技之控股股东.

于2011年度,同仁堂国药的税后净溢利为6,020万港元,资产总额及负债总额分别约4.62亿港元及5,590万港元.

同仁堂科技周四早盘初段升1.15%,报14.1港元.(完)

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