〔香港个股〕利丰拟发行美元次级永久资本证券,筹资作业务发展及收购

纽约期市：纽约可可继续从多年低点反弹，罗布斯塔咖啡期货上涨
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透香港11月1日电---环球消费品出口及物流集团--香港利丰有限公司(0494.HK)周四称,公司拟建议发行美元次级永久资本证券,筹资用作业务发展及收购用途.
利丰的声明未有透露发行规模及其他细节,只表示有关证券不会在香港、美国或任何其他司法管辖区公开发售.公司拟将证券为其次级债券,并以美元计值,不设固定到期日,而建议发行规模及定价将在累计投标程序后决定.有关证券拟于新加坡证券交易所上市.
花旗及汇丰为是次发行的联席牵头经办人.
利丰周三收报13港元,过去一个月涨逾7%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 黄凯
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