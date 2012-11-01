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亚洲 | 2012年 11月 1日 星期四 09:17 BJT

〔香港个股〕利丰拟发行美元次级永久资本证券,筹资作业务发展及收购

路透香港11月1日电---环球消费品出口及物流集团--香港利丰有限公司(0494.HK)周四称,公司拟建议发行美元次级永久资本证券,筹资用作业务发展及收购用途.

利丰的声明未有透露发行规模及其他细节,只表示有关证券不会在香港、美国或任何其他司法管辖区公开发售.公司拟将证券为其次级债券,并以美元计值,不设固定到期日,而建议发行规模及定价将在累计投标程序后决定.有关证券拟于新加坡证券交易所上市.

花旗及汇丰为是次发行的联席牵头经办人.

利丰周三收报13港元,过去一个月涨逾7%.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 黄凯

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