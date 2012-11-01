〔香港个股〕利丰拟发行美元次级永久资本证券,筹资作业务发展及收购

利丰的声明未有透露发行规模及其他细节,只表示有关证券不会在香港、美国或任何其他司法管辖区公开发售.公司拟将证券为其次级债券,并以美元计值,不设固定到期日,而建议发行规模及定价将在累计投标程序后决定.有关证券拟于新加坡证券交易所上市.