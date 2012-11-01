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货币新闻 | 2012年 11月 1日 星期四 09:34 BJT

〔香港股市〕恒指开低,受两大中资石油公司走软拖累

路透香港11月1日电---香港股市周四开盘下滑,中资石油巨头中海油(0883.HK)和中石油(0857.HK)成为恒生指数的两大拖累.

恒生指数.HSI开盘下滑0.3%,报21,573.9点.恒生国企指数.HSCE下跌0.6%.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张若琪

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