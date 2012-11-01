〔港报财经评论〕价值复苏讲个信字--信报11月1日

价值复苏讲个信字/ 习广思

前金管局高层叶约德话,聪明钱一早泊港,银行体系结余在月尾才有变化,其意思是金管局入市,随时是热钱流入的尾声.金管局副总裁余伟文话,资金流入情况会持续.对于热钱,所谓专家各有说法,但你要知道的是,热钱依然在,派对仍未完.美股停市两日后,昨晚复市,期货市场上升.港股调整四日,恒指下跌三日后,昨日在结算日止跌回升.开市后地产股反弹推动升势,但颇有乾升况味,午后内银股升幅扩大,尾市气氛转好,以接近全日高位收市,报21,641点,上升213点.大市焦点仍在炒季绩,内银表现不尽相同,交行(3328.HK)、民行(1988.HK)下跌,反之工行(1398.HK)、农行(1288.HK)及建行(0939.HK)上升.多只铁路股第三季业绩显示受惠中国刺激政策,中铁(0390.HK)股价见一年新高.航运股业绩参差,第三季属行业旺季,中海集运(2866.HK)第三季业好转,股价上升8.9%.玖纸(2689.HK)绩后股价反弹,连升三日后,似乎在250天线有支持.周期性股份反弹,"复苏故事"信不信由你,但市场正是如此走.

最近两个月来,股市债市融资频频,公司又狼又急.资金市场本来就是集资地,公司抽水或配或供,一是考验股东信心,二是测试市场承接力.新股陆续有来,翠华刚过聆讯已经备受关注,市场气氛仍然在.抽水快且狠的当然是思捷(0330.HK),供股集资理由是转型大计,大概太耐没有经过其门市店舖,但偶尔经过,其冷清及毫无个性的装潢,似乎过去几年的路线行错晒.另一既狠又急的是龙湖(0960.HK),其大规模配股个半月后,股价已收复失地,并见一年新高,内房股是逢低吸纳,炒味未浓是最好收集时候.金融海啸后,接踵而来的是欧债危机,都是叫人难以估计的宏观事件.市场因救市而兴奋,再因救市而疲乏,但QE1、QE2、OT2、QE3,及至LTRO1、LTRO2及OMT,一次次银弹政策下,判断一间公司的前景好坏,甚至投资价格,也不是一般估值模型及分析可以倚赖的事情.

长线投资变成一种笑话,因为谁到看不清前景时,所有假设都可以出错,最简单是债息之低企,已令资产的风险溢价完全被扭曲了.价值投资受到前所未有的挑战,低处未算低,残股未算残,大部分股票出现的问题,大概不是营运或估值灾难,反而是信心危机,尤其是中国股票,故在中资股身上讲价值,更多显得多余.

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欧罗不下跌启示/ 苏子

目前市场似乎已完全消化了欧债危机的负面因素,原因是欧罗汇价最近个多月来,在欧债危机仍处没完没了的阶段里仍保持窄幅上落,正正反映市场大户已失去兴趣把欧罗进一步推低,否则欧罗兑美元早应该跌破200天SMA关键支持,并继续往下寻底,怎可能还可以在昨天欧洲市早段重返1.30心理关口以上波动?欧罗跌不下去的现象,某程度反映欧债危机已到了一个不足为惧的阶段,故有实力及进取的投资者,已可放胆趁低吸纳风险资产,待市场亦认同欧债危机不足为惧,风险胃纳大增而把风险资产大幅推高后得以取得满意的回报.

一旦稍后风险资产价格大幅走高的原因与市场不再惧怕欧债危机的因素扯上关系时,欧罗汇价将形成正面的走势,并与环球股市的表现形成一个高度密切的正关系,相信早前出现十连升的港股将继续有较出色表现.由于市场风险胃纳上升将不利具备避险功能的美元,故相信,届时欧罗兑美元在摆脱最近个多月来的上落市闷局而成功破关而上后,其上升的动力将是非常凌厉,特别是当汇价升破9月的1.3169高位后,在大量止蚀买盘的推波助澜下,迅即升至1.33关口以上,并以单边市形式进一步挑战1.35心理关口的可能性不容抹煞.

留意美元若真的回复弱势并刺激欧罗兑美元显着造好的同时,黄金兑美元能否出现同步的升势.倘若黄金兑美元在欧罗兑美元突破9月高位却仍保持在20天SMA阻力以下波动未见急升,预料届时黄金兑欧罗将保持目前的偏弱势头,并有较高机会在正式跌破100天SMA支持后考验1,290/1,300的短期重要支持区.由于持有黄金并没有利息收入,一旦市场风险胃纳上升,金市的资金将因此流往风险资产争取更佳回报,令到金价存在继续受压的机会.