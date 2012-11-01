〔港报财经评论〕水泥股步基建铁路股升途--经济日报11月1日

水泥股步基建铁路股升途/ 林瑞芬

周一及周二美股休市,A股牛皮,港股在上周五急插后暂乏方向.恒指昨收市升1%,报21,641.国指更涨1.2%,但大市成交额只有479亿港元,似乎仍处上落整固势头中,个别中资股类却标青,股民不闷.总结10月份,H股最标青.国指共涨7.6%.恒指升幅3.8%.续有外资流入香港,控楼市下利股市,监势,H股才刚发力,11月内仍是重点跟踪对象.展望11月初,欧、中及美政治重大决策,港股好淡双方处胶着状况.短期靠资金导引,港汇及人民币一日强势,港股有回只是调整论,再谋借政治因素破局闯关.期指主导,21,300-21,800暂为上落区,后市确认重企21,800乃闯关之兆.相反,跌破21,300则量度跌幅约为20,800,期指昨收21,674.恒指短线阻力约21,800,关键20天线支持位推上至近21,300,容许小失下试21,000.

造纸股玖龙纸业(2689.HK)及理文造纸(2314.HK)最近又公布加价,10月加价后,11月再加价,两公司主要对象是工业,由此或多或少反映工业于第4季略为改善.加上,基建铁路上马推动固定投资,地产市道又维稳,中国经济硬着陆风险过后,个股中资股类相信可跑赢大市.香港地产界苦思抗港府抑楼价之际,资金可憧憬有所流向,年底前搵食还是要主研中资股.国企第3季业绩公布得七七八八,当中最标青莫过于基建铁路股,中国铁建(1186.HK)、中国中铁(0390.HK)、中国南车(1766.HK)及南车时代(3898.HK)昨应声涨6.5%-7.6%不等.中铁今年第3季录得18.83亿元人民币盈利,按年增长65%.若按季比较亦增长26%.南车今年第3季盈利9.34亿元人民币,按年增长21%,按季增长10%.铁建今年第3季盈利19.04亿元人民币,按年增长41%,按季跌3.7%.由此肯定,铁路基建在今年9月是转折点,当月数据显示,铁路固定资产投资同比增长92.7%.不过,全面升势中,认为追涨南车时代要较审慎,其今年第3季只录得8,300万港元盈利,按年跌17%.若按季比更减少74%.

基建业加速,地产业又平稳增长,在捕捉跟随基建股升势之选,水泥股可取.10月以来,券商就水泥股的评级及目标价在调升,如汇丰把华润水泥(1313.HK)升级至”增持”,目标价升33%至5.6港元.德银亦把润泥的2012/2013年度盈测大幅上调23%/22%,目标价由5.65港元升至6.34港元.瑞银也将因应市道转旺,水泥价格预期回升,把安徽海螺(0914.HK)目标价由25.8港元上调近20%至30.8港元.看两股实力,图势最为配合短期再闯高,润泥沿上升轨涨,守5港元,可反覆上望5.7港元,甚至6港元.海螺短线若升破27.4港元高位,可挑战28港元关键阻力.

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航运复苏,今季黑马/ 余少文

国企披露第三季业绩差不多告一段落,一如预期整体盈利持续放缓,内银股依然是最赚钱的行业,表现最好是电力股,但见到航运股业绩有复苏迹象,有机会成为第四季黑马.中国内地股市先跌后升,国企指数也在午后显着回升,全日升123点或1.2%,收10,582点,成交额回升至131亿港元,73%主板H股随大市造好,表现最好是航运和基建股.至于红筹指数升52点或1.3%,收4,199点,成交额只有39亿港元,超过80%红指成分股造好.其实,国指已连升2个月,只要进一步升越50月线,长线走势可以进一步看好,当然关键是中国会否在十八大后推动A股造好,故市场短期继续以上落市整固,以便观望中国的行为并不出奇.市场早前关注的国企季度业绩,只余数家只发行H股的股份未披露业绩外,已有89家公司公布业绩,业绩期可谓告一段落,今年全年业绩将于明年3月披露,故大市未来4个月走势只有看政策做人.

国企第3季整体盈利合计3,256亿元人民币,按年跌1.1%,较第2季的按年下跌0.2%略为扩大,在可比较基础下,国企第3季盈利环比下跌3.3%.不过,内银股是巨无霸,工、建、农、中四大行继续是最赚钱的国企,第3季合计盈利1,887亿元人民币,占整体国企盈利比例58%,如再计入其他五行,九行合计盈利高达2,325亿元人民币,占去国企盈利比例71%.但在撇除银行股后,国企第3季盈利下跌26%,环比跌8%.不过,如以百分比计算,表现最好的行业是电力和医药股,第3季盈利分别按年升68%和36%,但以环比计算,则以航空、机械和石化股表现较佳,分别升3.8倍、65%和31%,电力股环比升幅只能排第4.电力股能否继续保持强势,当然要看煤价会否大幅反弹,但反而看好航运和保险股.

虽然航运股表现跟钢铁和保险股是第3季最差行业,因为航运和钢铁第3季亏损,保险盈利跌90%,钢铁股能否复苏,要看中国如何推动房地产市场,保险股则是一直认为只要中国内地股市重拾升浪,保险股盈利可以大幅反弹,这看法仍未有变.至于航运股虽亏损,但有收窄走势,中海集运(2866.HK)第2季已转亏为盈,第3季更录得9.9亿元人民币盈利,连续2季获利,同系的中海发展(1138.HK)第3季虽赚不足9,000万元人民币,但结束第1、第2季的亏损状况.即使早前巨亏的中国远洋(1919.HK),第3季虽蚀15亿元人民币,已是过去6个季度中亏损最少的季度,即使是中远太平洋(1199.HK),第3季盈利也有9,821万美元,按年微升4%.