〔港报社评〕仲裁好过争产,减伤家族和气--星岛日报11月1日

中环镛记酒家两兄弟产权纠纷,有了初步裁决.双方阵营共花了数千万元打官司,虽然最后镛记免遭清盘,可是互相买卖股份的安排仍然得不到解决.

大哥甘健成未及等到法庭宣布判决已经辞世.他本来入禀法庭,要求颁令镛记清盘,由于控股公司在英属处女岛注册而败诉,要兼付弟弟甘琨礼一方逾3,000万元的讼费.

甘健成不满弟弟取得公司控制权后,高薪高位安插自己子女,公司手持数亿元现金不派息.他提出把自己手持股份悉数卖给弟弟,但认为弟弟压价,如果法庭颁令清盘,就有独立第三者盘点,展现公司市场价值.

香港的家族纠纷和争产官司接二连三.社会愈来愈富裕,就算优裕中产的家庭,有时也要为如何编配财产予下一代而烦恼.大家族资产繁多,利益重大,争拗尤其复杂.

每遇争产官司,双方都会在庭上互数对方不是,本来已经有裂痕,因为公开指责而扩阔加深,更加难以修复.钱银方面,无论谁胜谁败,有时还要从遗产中扣除讼费,最大得益者是协助打官司的律师.

前律政司司长黄仁龙大力鼓吹调解机制,配合仲裁制度,故此无论在公在私,安排分产时可以考虑引进仲裁机制.就算没有列明,家族中的纠纷亦宜尽量诉诸仲裁,以和为贵,减少意气,理性分产.