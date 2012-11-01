〔港报社评〕维护财政纪律,不可鼓励拉布--文汇报11月1日

纽约期市：纽约可可继续从多年低点反弹，罗布斯塔咖啡期货上涨
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
立法会财委会未能于10月份如期通过长者生活津贴,当局表示,政府须遵守财委会"先批准后动用"的财政原则,计划如在本月通过,拨款不能追溯至10月份.立法会财委会审批政府拨款申请是一个严肃的法律程序,基于审慎理财原则,过期不能追溯,制度历年行之有效,成为纪律.
政府推行和民生有关的措施,事涉巨额公帑,拨款不设追溯期是政府理财原则,确保公帑用得其所.如随便调整,不但影响政府的财政信用,更为今后立下极坏先例.立法会今后仍需处理越来越多具争议性的拨款申请,现时立法会内民粹主义当道,容许越期追溯会令议员拉布有恃无恐,加大日后的财政风险.
长者津贴未能如期落实,在于部分议员没有尊重长者意愿和主流民意,以致计划被迫延后,长者损失10月份的1,100元津贴.早日落实长者津贴已是社会各界共识,在社福界和立法会内都是讨论多时的议题,政府急市民所急回应诉求.把资源集中到最有需要的长者身上,亦获主流民意支持.反对派议员屡在技术枝节上拖拖拉拉,拖延表决时限,直接祸及40万名长者的福祉.
不少长者近月纷纷向社署和长者机构查询长者津贴的落实情况,长者急于求得津贴纾解生活压力,迫切之情溢于言表,计划延后令不少长者大失所望.(A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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