〔港报社评〕财政纪律勿用完即弃,梁振英政府应长期坚守--明报11月1日

关于长者生活津贴(下称长津),政府争取财委会在10 月份内通过拨款,使合资格长者领取的长津可以追溯至10月1日开始,可惜部分政党阻挠表决,使政府的建议通过无期,长者少领长津,应该已成定局.

长津是彻头彻尾"政客竞选派钱,纳税人埋单"的产物.政客竞选立法会议员,无论提出多少"承诺",都是口讲口赔.不过,竞逐特首却不一样,因为政客向市民提出承诺,在当选后就要兑现.

梁振英和唐英年竞逐特首都笼络长者,在竞选政纲承诺向长者派钱,现梁振英当选特首,政府提出的长津,就是履行梁振英的竞选承诺.不过,特首选举只有1,200人有权投票,其余没有投票权的选民,却要为他的选举承诺埋单.

政府争取财委会于10月份通过长津拨款,而长津可以追溯至10月1日开始,政府解释财委会通过拨款,才可以使用公帑,所以一般社会福利开支没有追溯期,今次长津的安排,财委会通过当日可追溯至当月首日,是为了令长者易于记忆.政党和政客拖延表决之后,声言无论长津在什么时候通过,也要追溯回10月.

曾荫权治港一事无成,证明若政府民粹,破坏力较政党政客更大.另外,梁振英兑现竞选承诺,落实长津,得到市民广泛支持,这些具体政策措施,对市民也是一种承诺,关乎管治诚信.