〔港报社评〕热钱如潮涌港惟恐变本加厉--信报11月1日

继前天入市承接美元沽盘,金管局昨天连续第二天入市,再购进美元,向市场投入逾27亿港元流动性.自前周五迄今,金管局已六度购美元沽港元,总额逾197亿港元,但港汇指数强势未止,汇价紧贴强方兑换保证水平.

热钱流入,加上市场憧憬中国制造业将恢复扩张,港股昨天于10月最后一个交易日回升,而后市发展受到热钱流向左右.若热钱流入规模进一步扩大,除了加剧股市的波动风险外,也无可避免推高本地预期通胀、增加港元资产沫泡急遽膨胀的隐忧.

日本央行前天再扩大资产购置规模至九91万亿日圆,同一天,印度把银行存款准备金率下调至4.25%,向市场注入近1,800亿卢比流动性.中国人民银行亦以逆回购操作的货币政策工具,向市场注入近4,000亿元,创出单日逆回购规模的新高纪录.

过去两天风暴蹂躏美国,在当地造成的财产损失,估计总值在300至500亿美元.经济学家估计,损失相当于GDP的0.2至0.3个百分点,将拖累美国第四季度的经济增速,由此也加强了当前的市场预期,相信年底"扭曲操作"购债计划结束后,美联储局若不将之延期,也会以新的替代措施,继续实行"大放水"行动.

不足两周之内,金管局已六度入市,明天,香港的银行体系总结余的余额高达1,684亿元.由于当前港元与美元的利差小,银行缺乏强烈的套息诱因,以致联系汇率主要靠利率来稳定港元汇价的自动调节机制.

当前外在环境的变化,包括全球货币宽松的泛滥潮、中国经济在第四季度增长降速之势可望缓和等因素,令热钱涌来香港,无论规模和频率都有剧化之虞.也令香港经济发展的风险陡增,加大物业资产沫泡形成与膨胀隐忧,并考验货币发行局运作的稳定性.