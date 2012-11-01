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货币新闻 | 2012年 11月 1日 星期四 16:43 BJT

〔香港数据〕9月零售销售货值同比升9.4%,零售销售货量同比升8.5%

路透香港11月1日电---香港政府周四公布,9月份的零售业总销售值按年上升9.4%,而销货数量升8.5%,部份受惠于今年中秋节的节日性消费落在当月的时间较长所致.另外,新电子消费品推出亦有助益.

政府发言人指出,访港旅游业畅旺,应继续为零售业务带来支持.然而,招聘意欲转趋审慎,增加了劳工市场的压力,加上外围环境不明朗,可能会削弱本地消费意欲.

下表为香港近期的零售销售活动状况(单位:%):

销售值按年百分比变动 销售量按年百分比变动

2012年9月 +9.4* +8.5*

8月 +4.5^ +3.2^

7月 +3.9 +1.4

6月 +11.0 +8.5

5月 +8.7 +5.7

4月 +11.4 +7.6

3月 +17.1 +13.2

2月 +15.6 +10.1

1月 +14.9 +9.1

2011年12月 +23.5 +17.1

11月 +23.4 +16.9

10月 +23.0 +15.0

9月 +24.0 +15.1

8月 +29.0 +20.7

7月 +29.1 +22.4 (完)

注: * 初步数据

^ 经修订

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--记者 李珊珊; 审校 曾祥进

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