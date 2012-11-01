〔香港热股〕热钱流入市场气氛改善,中海集运及东方海外创逾五个月高位

路透香港11月1日电---热钱持续流入加上憧憬经济复苏令市场气氛改善,之前表现落后的周期性股份如航运股受到追捧,其中内地航运商中海集运(2866.HK)(601866.SS)及货柜运输及码头营运商--东方海外(0316.HK)周四早盘最多分别大涨逾9%和5.4%,创逾五个月来高位.

"今天周期性股份普遍上升,因投资者憧憬内地和欧美经济改善,加上这些股份之前累计较大跌幅,投资者追落后."新鸿基金融证券策略师苏沛丰说.

资金持续流入香港带动港元HKD=走强,香港金管局连续三日向银行体系注资,据路透报价资料HKMAOOC显示,金管局于周四中午再在市场沽出23.25亿港元,连同前两日的注资,迄今共注入77.51亿港元.

除航运股表现亮丽外,水泥股亦受到追捧,大型水泥商--中国建材(3323.HK)昨天收市后公布第三季净利按年虽下滑29%,但按季则增长三成,刺激该股早盘最多曾升5.9%,早盘收高4.86%,报10.36港元.安徽海螺水泥(0914.HK)亦收高4.48%.大盘恒生指数.HSI早盘收升0.6%,主板成交额297.44亿港元.

最新公布的汇丰10月份中国制造业PMI创八个月高位,反弹至49.5,而官方制造业PMI升至50.2%,预示经济稳步回升.[ID:nSB2076769][ID:nSB2078837]

投行美银美林昨天发表报告,将第四季中国国内生产总值(GDP)增长预测,由原来的7.5%上调至7.8%,2013年GDP增长预测由7.6%调高至8.1%.

永丰金融集团研究部主管涂国彬表示,投资者今天"追落后"的情况明显,特别是中资股份.

"投资者短线博反弹,但大整体基本因素仍未见有大改善,但料博反弹情况仍可持续约一个星期."他说.(完)