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货币新闻 | 2012年 11月 1日 星期四 16:25 BJT

〔香港股市〕恒指收高0.8%创年内收盘新高,追随内地股市升势

路透香港11月1日电---香港股市周四创2012年内收盘新高,受内地股市上扬提振.因期望部分地方政府放松楼市限购政策,沪综指今日大涨.

香港恒生指数.HSI收升0.8%,报21,821.9点,创年内收盘新高;恒生国企指数.HSCE收高1.1%.

内地股市方面,沪深300指数.CSI300收升1.9%至2,297.9点,沪综指.SSEC涨1.7%.二者均录得10月9日以来最大单日涨幅.

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