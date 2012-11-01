〔香港房地产〕美联集团调查指62%内地买家半年内不会在港置业

路透香港11月1日电---香港政府上周五推出楼市新措施后,物业代理--美联集团(1200.HK)对内地买家进行的调查结果显示,62%的受访者称半年内不会购买香港物业,视乎楼价走势再作决定的则有35%,反映内地买家对楼市态度观望.

政府其中一项新政策是向非永久居民和透过公司名义的买定开征15%的"买家印花税",此举大大增加了外地人在港的置业成本.

美联集团旗下美联中国于新政出台后向内地买家进行调查,在229个有效调查样本中,表示不再考虑购买香港物业的占3%,半年内不会购买的占62%,35%受访者则表示会视乎楼价走势再作决定.

此外,从政策出台至今,内地买家香港看楼盘的数目锐减九成,接近零成交.

"新政策推出至今只有六天,假如香港楼价未来出现下调,目前的情况有可能会改变."美联集团执行董事兼美联中国部行政总裁张锦成在记者会表示.

他称,新政策对楼价的影响尚未反映,预期在农历年前始会反映.事实上,目前的住宅成交价仍然高位徘徊,更有个别的楼价创新高个案发生.

据另一主要物业代理中原地产的统计数字,今年第三季一手私人住宅市场,内地个人买家占金额比例按年下跌19.8个百分点,降至31.2%;占宗数比例则按年下跌18.9个百分点,占23.1%;因美国第三轮量化宽松措施(QE3)推出后,本地买家入市日趋积极,摊薄内地买家比例.(完)